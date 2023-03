Brunehaut: du positif à retenir malgré les coups durs

C’est dans des conditions loin d’être optimales que les Lionnes du BBB recevaient les Castors Braine pour un match qui semblait particulièrement déséquilibré sur papier. Dans les rangs locaux, Soifffa Wibabara, grippée, s’ajoutait à la longue liste des absentes, Lorine Gobert ne pouvant compter sur les blessées Ndiaye, Diakhite et Lemaire. Les visiteuses entament la partie en mode coupe d’Europe et étouffent littéralement des locales qui montrent toutefois beaucoup de bonne volonté. Malgré une vaine course-poursuite dans laquelle elles sont engagées, les Lionnes réussissent quelques solides mouvements offensifs, preuve que le groupe reste concentré sur ses futurs objectifs. Même Lalie Dupont participe à la fête en plantant dix points dont un triple qui ne peut que la mettre en confiance. Si la différence de niveau mais aussi de moyens ne laissait entrevoir aucun exploit possible, c’est la belle mentalité affichée par l’ensemble du groupe qui est à souligner. "Même si c’est frustrant de perdre de 50 points et qu’on a le sentiment qu’on pouvait faire mieux, on a livré un très bon match même si c’était par séquences. Défensivement, le groupe a aussi fait le travail contre une formation à la fois plus expérimentée et bénéficiant de plus de taille. Pour le reste, on savait que ces rencontres face à Malines et Braine devaient nous servir de base de travail avant les prochaines échéances histoire de mettre au point nos systèmes de jeu", commentait Louise Bellanger après avoir inscrit un triple sur le buzzer.

Pour Lorine Gobert aussi, il y avait de bonnes choses à retenir au terme d’un match dont ses joueuses sortent la tête haute: "J’ai apprécié la fluidité avec laquelle mes filles ont tout donné. En bonne capitaine, Delphine Blanc a montré l’exemple en jouant avec un gros cœur. En face, Fred Dusart a changé de défense à plusieurs reprises mais nous avons toujours bien réagi. Si certains pensaient qu’on allait se prendre une raclée, on a finalement assisté à un match plaisant qui aura ravi le public."

Seule ombre à ce tableau: la blessure de Cindy Nowacki au début du quatrième quart. La perte de la meneuse française, très précieuse cette saison, serait une catastrophe pour une équipe déjà diminuée, tandis qu’on attend la confirmation de la date de la rencontre à rejouer du côté de Lummen. Ce sera sans doute samedi prochain ! Le prochain match à domicile, le 18 mars contre Charleroi, s’annonce déjà des plus passionnants.