Acren préserve son brevet d’imprévisibilité - Milone: "Avec du recul, je me satisferai de ce point"

Insondable REAL… Ce dimanche, les Lessinois ont profité de la venue du leader, Warnant, pour confirmer leur statut d’équipe imprévisible ! Car autant Acren peut parfois passer complètement à côté de son sujet face à des équipes très à sa portée, autant il peut donner les pires misères aux meilleures formations de la série. L’an dernier, c’est le champion louviérois qui en avait fait les frais. Cette fois, c’est Warnant qui n’est pas passé loin de la correctionnelle, arrachant finalement le point du match nul, le premier en 24 sorties pour les Camomilles cette saison.

Dès la 15e minute de jeu, Jérémy Houzé prenait un malin plaisir à montrer aux joueurs visiteurs qu’Acren avait bien décidé de s’afficher sous son bon jour, mais Bizimana sortait une superbe claquette sur la tête de l’avant acrenois. Le leader répliquait via Biatour, mais Biévez sortait lui aussi le grand jeu sur une frappe déviée. Par contre, le suppléant de Lucas Alexandre, toujours blessé, ne pouvait rien quelques minutes plus tard quand Cavillot frappait des 20 mètres un ballon consécutif à un corner mal dégagé par la défense locale. Très loin de s’effondrer, la REAL dominait la fin de la première mi-temps. Un premier centre de Mayélé trouvait ainsi Soumah, mais sa frappe était miraculeusement stoppée par le dos d’un défenseur warnantais.

Beau boulot de Mayélé et jolie finition de Houzé

La même action mais une fin plus heureuse deux minutes plus tard. À la 35e, Mayélé débordait et centrait pour trouver un Jérémy Houzé esseulé qui canonnait dans le plafond du but de l’excellent gardien Bizimana. Acren pouvait toutefois s’estimer reconnaissant envers Youdjouen de rentrer au vestiaire sur un score de parité, le défenseur sauvant de la tête, et sur la ligne, une frappe sèche de Mavuba quelques secondes avant le repos.

Le début de deuxième période était dominé par Acren-Lessines. Bizimana retardait bien l’échéance en s’envolant sur une frappe de Sangaré qui prenait la direction de la lucarne, mais il devait s’avouer vaincu à la 55e quand Condé enroulait hors de sa portée. Di Vita ne passait pas loin du 3-1 sur coup franc, mais c’était bien Warnant qui allait inscrire le dernier but de la rencontre. Biévez se faisait surmonter sur corner, et Dejoie n’avait plus qu’à ajuster sa tête pour égaliser à dix minutes du terme. Rageant, mais Jérémy Houzé résumait fort bien la rencontre. "Quand on ne sait pas gagner, c’est déjà bien de ne pas perdre." Et ça, cette saison-ci à Acren, c’est bien la première fois que ça arrive !

Fabrice Milone ne savait pas trop sur quel pied danser au terme de la rencontre. "Je nourris des sentiments partagés. J’avais annoncé que je serais content avec une unité face à Warnant, mais vu le déroulement du match, nous aurions pu espérer engranger la totalité de l’enjeu, racontait l’entraîneur de la REAL. Sur le fond, je n’ai pas changé d’avis: un point face à Warnant, ce n’est pas un mauvais résultat. Mais plusieurs faits de jeu me font trouver un goût amer à ce partage. D’abord, nous menions jusqu’à dix minutes du terme et l’exploit semblait à notre portée. Ensuite, il y a ces deux buts encaissés sur des phases arrêtées, une marque de fabrique dont je me passerais bien."

Au fil de la conversation, Fabrice acceptait de voir le verre à moitié plein. "Je suis content que les garçons aient été récompensés de leurs efforts. Je n’ai rien à reprocher au bloc, ni à la charge de travail consentie par tous les joueurs. Même lorsque Warnant a lancé toutes ses forces offensives dans la bataille, nous avons reculé, mais sommes restés très organisés. S’il n’y avait pas eu une nouvelle erreur sur une phase arrêtée, c’était dans la poche. Bon, allez: après une ou deux nuits de sommeil, je pense que je saurai me satisfaire du point pris ce dimanche." Même s’il est mesuré, Acren a fait un pas de plus vers son maintien et une fin de campagne tranquille. Idéal pour préparer sereinement le difficile déplacement qui attend les Camomilles samedi à Namur.