Petit à petit, tout est en train de se préciser en Superligue en vue de la seconde partie de saison qui se jouera en play-off et en play-down. Les cinq premiers de la phase régulière joueront pour le titre, les cinq derniers pour le maintien. Sixième, Tournai est actuellement en balance défavorable avec un Top 5 qui se situe à neuf points. C’est Anvers qui détient pour l’heure le dernier strapontin avec toutefois une rencontre jouée de plus. Adversaire chez qui le CNT doit encore se rendre, ce qui laisse espérer une éventuelle remontée. Car le programme des Anversois renseigne, au-delà de Tournai, Mouscron, le leader, et La Louvière, le troisième, en plus de Louvain qui ne devrait pas poser de souci. Pour les hommes de Sam Gomez, le menu propose un enchaînement Ostende, Anvers, Louvain, Malines, Eeklo. Hors confrontation directe, si la logique du classement est respectée, l’AZC prendrait encore trois points et le CNT neuf. L’écart serait aux deux tiers comblé. Il resterait un trou de trois unités à remblayer, celles mises en jeu à Anvers, qu’il faudra battre avec plus de deux goals d’écart, le duel aller s’étant achevé sur un score de 7-9 en défaveur des Tournaisiens. Mais avant d’envisager ce match du 11 mars, il y a le déplacement ostendais à bien négocier.