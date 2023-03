R2A: à qui le quatrième carton d’invitation ?

Pourtant, une victoire de leur part, ce soir contre Profondeville (6e), conjuguée à un revers gembloutois face à Saint-Hubert (7e) ramènerait les deux principaux clients à égalité au moment de lancer le sprint vers le tour final. Et à six rencontres du terme, la JSB Maffle reprendrait le contrôle sur une éventuelle participation aux play-off, même s’il ne faudrait pas oublier non plus Genappe, qui a disputé deux matches de moins. Ce sera toutefois sans Julien Sluys. "Après six semaines de kiné, mon poignet me fait toujours souffrir, je vais repasser un scan qui pourrait déboucher sur une opération", déplore l’ailier mafflois. Le meneur Antoine Meunier, à l’étranger, sera lui aussi absent pour cet affrontement compliqué. Guillaume Delfante, par contre, sera fidèle au poste pour tenter d’effacer l’infime revers enregistré à Liège le week-end passé. "Nous serons effectivement privés de notre second meneur alors que Julien est toujours à l’infirmerie, donc on risque de souffrir. Clément Majchrzak et Zoran Laloy devront peut-être dépanner sur le poste 1, dit Guillaume, qui se souvient bien du match aller. L’écart de 20 points ne reflète pas vraiment la physionomie de cette partie. Après Julien, nous avions aussi perdu Andries sur blessure après avoir rivalisé durant près d’une demi-heure. Profondeville, c’est très costaud, mais si nous jouons comme contre Aubel ou Mons Hainaut, on ne doit pas en avoir peur. Il faudra être concentré et tout donner pendant 40 minutes. Un succès est de toute façon indispensable si on veut continuer à rêver puisqu’au fil de nos bons résultats, les play-off sont devenus un objectif légitime qui n’en était pas forcément un au départ."

Avec ou sans pression ?

En régionale 1, les Kainois de Mathieu Bocquet se déplaceront, pour une fois, sans aucune pression à Waremme. L’ASTEK A avait créé la sensation en remportant la première manche d’un tout petit point face au patron de la division – qui avait accusé là sa seule défaite du présent exercice – et n’a strictement rien à perdre en province de Liège.

Tout le contraire de l’équipe B kainoise, qui se déplace dans le même temps à Erquelinnes avec le couperet au-dessus de la tête. Un succès au RCBE 2000 permettrait de remonter à hauteur de Mons (dispensé) et, sans doute, Blaton (qui va à Fleurus) avec quatre victoires avant l’emballage final… À l’instar de Mons, Estaimpuis est au repos.