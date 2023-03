Brunehaut vise les cinq victoires mais ce ne sera pas pour ce week-end

Six petits jours après leur déplacement chez le leader, les Lionnes accueillent ce samedi l’autre épouvantail du championnat de première division nationale féminine: les Castors Braine. Bien que dominées provisoirement par les Kangoeroes de Malines, les Brabançonnes présentent, et de loin, l’armada offensive la plus dévastatrice de l’élite. On se souvient que nos protégées avaient ainsi encaissé pas moins de 116 points à l’aller en ayant cependant approché la barre des cinquante unités inscrites. Elles sont même cinq équipes au total à avoir concédé plus de cent points face aux Brainoises cette saison puisque Charleroi (deux fois), Lummen, Waregem et même Boom ont subi le même sort, alors que cinq d’entre elles tournent à plus de dix points par match, preuve que le danger vient de partout. L’Américaine Jessica Lindstrom pointe par ailleurs en tête des classements individuels au rebond et à l’interception.