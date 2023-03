Young Cup: vingt de nos équipes visent les demies

Ce samedi, à 10 h, ce sont les plus jeunes catégories qui lanceront les hostilités. En U10, les petits Tournaisiens iront chez les Francs Borains. En U11, c’est un très chouette derby qui nous attend entre Templeuvois de la Providence et Hurlus de la Squadra !

La journée de samedi se poursuivra avec les "plus âgés" des jeunes. Chez les U16, c’est à 12 h 30 que Luingne accueillera Manage ! À 15 h, le Pays Blanc tentera de poursuivre sa route à Gerpinnes, là où il n’est jamais évident de revenir gagnant. En U17, ça se passera également à 15h avec des matches qui concerneront des équipes de notre coin. Rongy jouera à Havinnes et Tournai se produira à Luingne. En U19, on parle aussi d’un duel entre clubs de Wapi, la REAL recevant Luingne à 15 h. Dans le même temps, la Squadra évoluera sur son site du Futurosport contre Houdeng.

Dimanche, cela jouera chez les U12 avec, toutefois, un match avancé au samedi et ce n’est pas le moins beau puisqu’il s’agit du derby hurlu entre Luingne et la Squadra qui se jouera à 10 h. Le lendemain, donc, à la même heure, on retrouvera la Montkainoise et Tournai pour qui la qualification sera à aller chercher en déplacement, respectivement à Hensies et Houdeng.

En U13, seul Acren est toujours en piste et c’est du côté de Tertre que la qualification devra être assurée avec un coup d’envoi à 10 h. Même timing en U15 pour Isières qui évoluera à la maison face à Jumet ! Enfin, en U14, les Luingnois se rendront à Gerpinnes à 9 h 15, tandis que la Montkainoise accueillera Gosselies à 10 h.

Complétons le programme avec les affiches des quarts de finale de la Coupe du Hainaut des équipes réserves. Enghien jouera à Solre samedi à 15 h. Deux heures plus tard, le Pays Blanc voudra profiter de son terrain synthétique pour se défaire de Néchin.