P1 féminine: les Hurlues enchaînent les gros matches

Mais en cas de victoire à domicile, les Rouges confirmeraient leur joli succès acquis samedi passé en derby à Herseaux et relanceraient par la même occasion la course au titre. Peut-être pas pour elles car elles ne reviendraient qu’à cinq unités des Athoises mais pour La Louvière, troisième à onze points avec, néanmoins, deux matches de moins joués.

Par contre, en cas de victoire du côté de Mouscron, le Pays Vert n’aurait "plus que" cinq matches à gérer – dont quatre en déplacement ! – pour valider son titre de champion qui ne serait qu’une juste récompense vu les efforts consentis par ses dirigeants depuis quatre saisons. Toujours en P1, Herseaux est, lui, au repos et reprendra dans une semaine à Hensies.

L’avant-dernière de Wez

En P2A, on attendra l’heure de l’apéro ce dimanche pour vivre le seul match de la journée. À 11 h, il opposera Lens, le septième avec une maigre unité, à Wez-Guignies, le troisième qui compte faire fructifier son capital qui atteint aujourd’hui les 18 points.

Si la logique est respectée, la JS prendra la totalité de l’enjeu, ce qui lui permettra de prendre de façon provisoire la deuxième place à Écaussinnes et de revenir à deux longueurs d’Acren, le leader. On vous rappelle que le week-end dernier, dans le duel au sommet, les Acrenoises ont limité la casse en partageant face à son dauphin pour garder seules la tête.

Quant au retour de Wez, il serait à relativiser car le groupe de Nico Descamps aura joué deux rencontres de plus et il ne lui en restera plus qu’une seule à disputer avant que son championnat ne soit cuit. Ce sera le 25 mars à Biévène, forfaits de certaines équipes de la série obligent !

Ce sont aussi les forfaits qui, chaque semaine, amènent à devoir se contenter d’un calendrier des plus maigrichons au troisième échelon du foot provincial féminin ! Au point de se demander si cela a été une bonne idée de créer ces P3. En série A, on n’a pas joué un seul match le week-end dernier, le seul prévu ayant débouché sur un 5-0 par forfait, Escanaffles ne s’étant pas rendu à Elouges. Ce samedi, à 15 h 30, les Sucrières doivent recevoir Baudour pour ce qui doit être là aussi le seul duel à se mettre sous la dent.