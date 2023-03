Les demi-finales en indoor se refusent à Camille Laus

Placée dans une série où la première place était promise à la Néerlandaise Klaver, il y avait pourtant, sur le papier, de la place pour Camille pour décrocher le deuxième ticket directement qualificatif pour les demies. Mais ça ne l’a pas fait pour notre régionale qui, en partant prudemment, s’est retrouvée en troisième position au rabattement, derrière Klaver qui s’est promenée et l’Italienne Mangione qui vendait très chèrement sa peau. Alors qu’on la voyait placer une accélération dans la dernière ligne droite, Camille piochait et restait troisième en 53.10, à 72 centièmes de son record personnel. Un chrono qui suffisait pour faire partie des deux seules repêchées au temps… jusqu’à la toute dernière série et l’entrée en piste d’Helena Ponette qui pulvérisait son record personnel de près d’une seconde pour éjecter, en 52.31, Laus du dernier siège qualificatif et lui chiper par la même occasion le deuxième chrono belge sur la distance. Une élimination prématurée qui décevait l’athlète de 29 ans ! "Le chrono n’est pas à la hauteur. Et pourtant, la préparation a été bonne même si, en février, j’ai été un peu malade et fatiguée, mais ça ne doit pas me servir d’excuse. J’aurais aimé aller en demies mais c’est Helena qui représentera la Belgique et je serai dans les gradins pour l’encourager."