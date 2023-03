Connaît-on déjà les deux montants de D2 ?

L’autre surprise a pour cadre la bourloire blandinoise. Camargue 1 débute en force pour prendre un bel avantage (1-9). Mais les locaux entrent dans la partie et refont surface avant la dernière manche (7-2). Blandain insiste encore mais il lui manque une unité pour arracher le bout supplémentaire (4-2). Kain 2 s’est mieux comporté à Dottignies 1. Face aux favoris de cette lutte, les visiteurs parviennent à leur tenir la dragée haute durant dix bouts (4-4 et 4-4). Mais la résistance kainoise plie en deux bouts pour laisser le succès final aux Dottigniens (11-1).

Malgré de belles pointes, les Rouches Bourleux 1 ont perdu au Café français. Lorsque ce dernier marque des points, il ne fait pas dans la demi-mesure (11-2 et 8-2). Repus, les Antoiniens laissent la dernière série aux Hérinnois, auteurs d’une bonne partie malgré le score. Léaucourt 1 n’a eu aucune peine à dominer Escanaffles. Le match s’est joué à sens unique, la lanterne rouge laissant les trois séries à son adversaire (9-3, 10-3, 8-4).

En division 2, AB Hérinnes 1 a gardé la tête du classement après sa victoire chez les Pottleux. Pourtant, ces derniers bousculent le leader après cinq bouts, mais la réaction hérinnoise est cinglante pour les Pottois (0-22). Il n’y a plus de match et cinq points locaux au treizième bout octroient une seconde manche aux Pottleux (6-2).

AB Hérinnes 2 rencontrait également des Pottois. Mais ceux de la Concorde se sont montrés plus coriaces. Surtout en première série dominée de bout en bout. Si les Hérinnois réagissent par la suite (3-6), les Pottois gèrent la fin de la partie pour la remporter (3-3).

Camargue 2 et AB Bailleul ont également partagé dans la dernière manche (4-4). Mais les Hérinnois avaient pris les devants durant les dix bouts précédents (7-2 et 5-8). Même scénario entre les Rouches Bourleux 3 et Blandain 2. Avant l’ultime manche équilibrée, les Hérinnois avaient dominé la partie au fil des bouts (6-5 et 11-1). Pottes est resté maître sur sa bourloire mais il s’en est fallu de peu contre Léaucourt 3 (6-6, 9-2 et 0-6). Enfin, Flag a démontré qu’il était candidat à la montée, laminant les Rouches Bourleux 2 (1-10, 1-7 et 2-7).