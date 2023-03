P4C: Meslin B vise un troisième succès d’affilée

Semaines de vérité à Isières B

En série E, les Enghiennois dominent toujours les débats même si le week-end dernier, ils ont été malmenés sur la pelouse flobecquoise. Ils possèdent une courte avance sur Bracquegnies. Dimanche, ils recevront Soignies B, une formation du milieu de tableau, pour retrouver le goût de la victoire. Un peu plus bas dans le classement, Isières B et Flobecq se disputent la cinquième place avec acharnement. Au repos forcé dimanche dernier suite au forfait de Manage B, les Isièrois se déplaceront à Ronquières B, une formation qui marche plutôt en ce moment, comme le souligne le coach Teddy Mazurelle: "Depuis janvier, Ronquières a réalisé de bons résultats même s’ils ont perdu le week-end dernier. On devra donc se méfier de cette équipe. On va aborder trois semaines décisives durant lesquelles il y aura des confrontations directes entre les candidats au tour final. En battant Enghien B, les Flobecquois ont démontré qu’ils étaient bien présents. La course au tour final s’annonce très serrée, explique le coach isièrois B qui devrait prolonger son bail à la tête de l’équipe en P4 ou… en P3. Pour Johan Devos, c’est déjà fait et pour moi, ça devrait être confirmé en cette fin de semaine. Si c’est le cas, les deux noyaux devront être étoffés car c’était un peu court de ce côté-là cette saison. En ce qui concerne le tour final, si on y va, ce sera avec de l’ambition. Avoir une équipe B en P3 nous permettrait de garder certains joueurs qui voudraient jouer plus haut et d’en attirer d’autres. D’ici fin mars, on y verra déjà plus clair."

Dans les séries A et B, la logique devrait être respectée ce week-end. Pas de véritables sommets mais de belles empoignades en perspective pour les places d’honneur. Malgré tout, on risque d’assister à quelques surprises comme c’est le cas à chaque fois.