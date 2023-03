P3B: les Bernissartois mangent leur pain noir

En ces temps difficiles, Jean-Charles fait contre mauvaise fortune bon cœur: "On doit accepter la situation et attendre des jours meilleurs. Pour le moment, je n’ai pas d’autre choix que de faire appel à des affiliés qui n’ont plus le temps de s’entraîner. Fort heureusement, la situation ne devrait pas s’éterniser. Si je retrouve un groupe plus complet pour le dernier mois de la compétition, on abordera les cinq dernières rencontres avec une grosse envie et cette motivation intacte de pouvoir disputer le tour final. Pour l’heure, notre principal focus concerne cette rencontre à Chièvres, une équipe qui regorge de belles qualités et qui ne nous fera assurément pas le moindre cadeau."

Tournai B veut se rassurer

En série A, le FC Tournai B accueillera Ere B dimanche avec la ferme intention de prendre trois points qui rapprocheraient l’équipe du maintien mathématique. "Ça reste très important pour le club et j’aurai la chance de pouvoir compter sur des renforts de l’équipe A car notre équipe de nationale est au repos ce week-end, nous explique Hichem Hamdi qui était content de la prestation de ses troupes dimanche dernier du côté de Mouscron. On a vraiment livré un très bon match, et les deux entraîneurs de la Squadra m’ont même confié avoir eu peur, mais nous n’avons pas réussi à concrétiser nos occasions sur le synthétique alors que les locaux ont réussi à inscrire leur seul but au moment où Charly Dupont était sorti sur blessure. Ce dernier a d’ailleurs dû se faire poser trois points de suture derrière l’oreille et il sera probablement absent ce week-end."

Dupont ne sera pas le seul à manquer le derby contre Ere puisque trois joueurs seront suspendus suite à un abus de cartons jaunes ! "On composera avec ces absences, mais je reste très confiant. Depuis quelques semaines, les gars qui viennent nous renforcer font preuve d’une mentalité exemplaire en se battant pour le club et en montrant l’exemple à tous nos jeunes. Il faut aussi saluer l’excellent match du jeune gardien Ali Bakhri qui a bien sauvé les meubles dimanche passé, poursuit Hichem Hamdi qui ignore encore de quoi son avenir sera fait. On n’a pas encore eu l’occasion d’en parler. On verra comment évolue le projet tournaisien et aussi ce que Luigi Nasca compte mettre en place entre les groupes de la N3 et de la P3."