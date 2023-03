Préminimes

Chez les garçons, en simple préminimes, celui qui a été médaillé d’or n’est autre que Sam Vandenbulcke (D4), âgé de 10 ans, évoluant dans le club de la Raquette rouge de Basècles. "Il était le plus haut classé de sa catégorie et le favori, mais nous ne lui en avons pas trop parlé pour ne pas lui mettre la pression, raconte Mireille Boone, sa maman, Sam étant actuellement en stage à Liège. Il a gagné tous ses matchs 3-0, sauf la finale où il se fait rattraper après avoir gagné les deux premiers sets. Mais il a su garder sa niaque !"

Toujours chez les garçons, mais en double cette fois, ce sont les jumeaux, Noa et Lucas Warrand (E0) de Basècles qu’on retrouve à la seconde place du podium. Noa remporte une autre médaille d’argent, et cette fois en double mixte, avec sa partenaire Lilou Dantinne (D4) du Ping 2000 Ecaussinnes.

Du côté des filles, en simple, Rosie Wacheul de la Palette Saint Piat termine à la quatrième place. La jeune Tournaisienne gagne ensuite deux médailles d’or en double aux côtés de Lilou Dantinne, et en mixte auprès de Sam Vandenbulcke. "Avec Sam, on joue ensemble depuis longtemps, il attaque alors que je remets ; on se connaît bien, raconte la petite pongiste médaillée et dont les équipes étaient favorites. Avec Lilou, nous nous sommes entraînées en double à la province spécialement pour cette compétition. On avait eu la médaille de bronze l’année dernière, on voulait faire mieux. Je suis contente de cette expérience."

Minimes

En minimes, la paire composée de Nolan Baroux (C6) de Blicquy et de Sam Vandenbulcke, une nouvelle fois, pourtant encore préminime, s’est illustrée dans sa catégorie en double. "Ils réalisent un très beau parcours. Ils perdent la finale à la belle 8-11 contre un B4 et un C0. Inattendu !", les félicite Mireillle Boone.

Cadets

Manoé Jasinski (B6) de la Palette Saint Piat s’est imposé à la quatrième place du podium en double avec son partenaire de l’Excelsior, Timothy Staelen (C4). Lilly Vandenbulcke de Basècles remporte la médaille de bronze en double associée à Emma Dantinne (C6) du Ping 2000 Ecaussinnes.

Juniors

Lilou Massart (A5) évoluant toujours à la Raquette rouge termine sur la première marche du podium des juniors, en rapportant la finale face à la troisième Belge Sara Devos de Lauwe. "Je l’ai souvent rencontrée, parfois gagnée, parfois perdue. Le résultat n’était pas connu d’avance, mais j’ai été un peu au dessus, elle n’a pas trouvé solution. Je gagne 3-0. Juste avant, en demi-finale, je rencontre Julie Van Hauwaert, A02, contre qui je perds plus souvent, rien n’était gagné d’avance ! Et surtout que j’étais malade toute la semaine et que je ne me suis pas beaucoup entraînée. Je suis satisfaite de la médaille d’or, c’était mon objectif", se réjouit Lilou.

Son frère, Alessi (A16), remporte l’argent après une finale contre Tom Closset (A17) de Diest. En double messieurs, la paire formée par les Basèclois Thomas Laruelle (B2) et Théo Colot (B6), termine sur la troisième marche du podium.

Chez les filles, Eléa Colot (B4), associée à Lilou Massart, obtient une médaille d’argent. Eléa Colot, à nouveau, et Thomas Laruelle gagnent une seconde médaille ensemble, en terminant seconds en double mixte. Juste derrière eux, à la troisième place, l’on retrouve Lilou Massart avec son partenaire, Xavier Wats (B0).