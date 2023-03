Le Skill se renforce avec Thibault Detandt, convaincu par le projet tournaisien

Quelques jours après avoir battu sèchement Bruges et repris place dans le Top 4, la N2 du Skill Tournai a acté l’arrivée d’un fameux renfort en vue de la prochaine campagne, Thibault Detandt ayant donné son accord. Celui qui a connu la Ligue A avec Guibertin et Waremme ainsi que la Ligue B à Nivelles et Puurs a été convaincu par le projet tournaisien. "Après presque une décennie au haut niveau et les sacrifices obligatoires au niveau de la quantité d’entraînements et des déplacements, j’ai pris la décision de me lier au projet du Skill pour tenter d’aider un club wallon, et même hennuyer, à jouer les premiers rôles en N2, et pourquoi pas lui permettre d’être le seul club de la province à être présent en Ligue B. L’ambiance au sein de l’équipe et le niveau pouvant permettre de jouer le Top 3 m’ont convaincu de rejoindre le projet. Plusieurs fois, Luc Pourbaix et le staff m’avaient contacté pour aider le club. Et là, c’est le bon moment !"