Thibaud Péridaens refermera le chapitre blatonien: "On arrive à la fin d’un cycle" - Un ultime remerciement pour le maintien ?

Lors de son périple au BCB, le tout frais quadragénaire est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Arrivé dans une équipe en grande difficulté, il avait réussi à lui ôter son habitude de perdre avant que le Covid ne vienne couper son élan. Impatient de retrouver la compétition durant la saison blanche qui a suivi, Thibaud allait ensuite réaliser son principal fait d’arme lors de la campagne suivante avec une montée arrachée via un test-match joué en mai dernier contre Montagnard.

Cette saison-ci, rien n’est joué mais une chose est certaine: les Iguanodons devront batailler jusqu’au bout pour se maintenir au sein de la première provinciale. Et l’entraîneur blatonien n’est pas démobilisé face à ce challenge. Bien au contraire. "Ma motivation est à fond pour ces deux derniers mois. On va continuer à travailler sur les détails tout en veillant à retrouver le plaisir. Le groupe a grandi à travers certains matches. Cette année nous demande plus de solidarité."

"Toujours un lien spécial"

Péridaens a connu une première expérience de cinq années chez les dames du BCB avant de partir à Quaregnon quatre ans et de revenir au Préau avec le succès qu’on lui connaît. Ces adieux seront assurément remplis de nostalgie pour le plus blatonien des Athois. "Je garderai ce lien spécial avec les joueurs quoiqu’il arrive. Blaton est mon deuxième club de cœur après Maffle où je suis resté 16 ans. De plus, les souvenirs sont multiples avec les finales de Coupe chez les filles et la montée en P1 l’an passé. Je ne retiens que du positif et ne peux qu’en remercier le club."

Et le plus beau remerciement serait de terminer le boulot en beauté, à l’image du tout dernier match face à Erquelinnes. Thibaud était satisfait de ce résultat salvateur. "Il fallait aller chercher cette victoire importante qui nous relance sur le plan mathématique, mais aussi moralement. On n’a jamais lâché et il faut continuer en ce sens pour n’avoir aucun regret."

Une fois la saison définitivement close, l’entraîneur fera valoir ses services du côté du Soleil Levant d’Ellignies. Ce choix est encore une fois mûrement réfléchi. "J’ai toujours eu une bonne relation avec ce club familial. Le coach Ben Devleeschauwer est un ami. Il m’a déjà approché l’an passé et m’a recontacté cette année ! Là-bas, j’aurai la même dynamique visant à apporter ma philosophie et faire progresser les joueurs. Le groupe n’est pas tout jeune mais est ouvert à l’apprentissage. Il y a du niveau avec des gars comme Petit et Steven Normand qui ont joué plus haut. Ils connaissent le basket et peuvent tirer le groupe vers le haut."

Mais peut-on désormais considérer ce deuxième départ du BC Blaton comme étant définitif ? "Non car je ne peux pas vous dire qu’il n’y aura plus jamais de Blaton", concède volontiers Thibaud Péridaens.

Thierry Bourlet, secrétaire du club, est reconnaissant de l’apport que le T1 a déposé à Blaton. "Je le remercie pour notre collaboration fructueuse. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Je ne pouvais cependant pas le retenir contre son gré. C’est une décision sportive avant tout. La séparation est logique mais se fait en toute amitié. Il ne reste plus qu’un dernier défi avec le maintien à assurer, mais je reste optimiste à ce sujet…" Le club bernissartois tâchera de trouver un digne successeur à son entraîneur à succès. "On est en train de s’activer pour retrouver le remplaçant idéal de Thibaud, témoigne Thierry. Presque l’entièreté du groupe m’a donné sa parole pour rester. Ce noyau forme une bande de copains méritants et soudés. Le collectif est ce qui prime à Blaton, même dans les moments difficiles. Il faut garder un état d’esprit similaire. Le prochain coach devra allier convivialité et compétition. Nous voulons préserver nos acquis tout en trouvant quelqu’un qui peut amener son propre style."