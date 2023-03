P4B: Taintignies fait un grand pas vers le titre

À présent, Taintignies pourra aborder quelques rencontres plus accessibles sur le papier qui pourraient lui permettre de creuser un peu plus l’écart en tête du classement général. "On veut prendre le maximum de points pour éviter de devoir disputer un dernier match à Wiers avec de l’enjeu. Notre programme ne sera pas toujours facile mais je crois que celui d’Anvaing le sera encore moins avec des déplacements à Houtaing et Wiers. Nous avons notre destin en main, à nous de faire le nécessaire pour aller jusqu’au bout, le plus vite possible."

Du côté d’Anvaing, David Vanalderweireldt gardait le sourire, même s’il aurait préféré voir ses couleurs l’emporter: "Comme on pouvait le supposer, la rencontre était assez fermée. Les deux équipes ont essayé de produire du beau jeu mais c’était très difficile avec ce vent violent. C’était quand même pas mal du tout pour un match de P4 et je crois ainsi que les 250 personnes n’ont pas été déçues du spectacle. Le match était engagé à certains moments mais toujours respectueux. Je tiens d’ailleurs à souligner la bonne prestation de l’arbitre qui a bien géré ce sommet. Pour moi, le nul est logique même s’il ne fait pas trop nos affaires", conclut le coach qui a eu la très agréable surprise de recevoir la visite sympathique d’ex-représentants de son ancien club, le Pays Blanc.

Patrice Villyn a présenté sa démission à Ellezelles

Un cran plus bas, Ellezelles B s’est incliné par le plus petit écart face à Wiers B. L’unique but de l’après-midi a été inscrit suite à un autogoal malheureux à la demi-heure de jeu. Pour le reste, les hommes de Patrice Villyn ont tenté de gagner la bataille de l’entrejeu. En vain ! À l’issue de ce match perdu, le coach local a présenté sa démission. "On a essayé de revenir en jouant plus haut en seconde mi-temps mais on n’a pas su porter assez le danger devant leur but. Une fois de plus, ce n’était pas évident car j’ai dû changer mon système de jeu en fonction des joueurs partis aider la P3. On m’avait promis beaucoup de choses qui n’ont pas été tenues. J’étais en pleine réflexion après le match et finalement, j’ai décidé de présenter ma démission dans la soirée."