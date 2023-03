P4A: le week-end a été parfait pour les Rumois

Mais parfois, il faut pouvoir se satisfaire de l’essentiel, à savoir le succès. "À 2-0, on a une nouvelle fois trop reculé dans le jeu, ce qui a permis à Estaimbourg de se relancer. Je ne veux pas m’étendre sur certaines décisions arbitrales mais ce n’était vraiment pas évident pour nous. On a fini en infériorité numérique. Heureusement, on a mis ce troisième but pour se rassurer en fin de match avant d’entamer des arrêts de jeu interminables. Bref, je retiens l’essentiel: les trois points. Ce n’était pas notre plus beau match mais il faut savoir se contenter de la victoire même si je préfère toujours y rajouter la manière. On est allé la chercher avec les tripes."

Un succès précieux qui permet à ses joueurs de monter sur la troisième marche du podium. "On pouvait s’attendre à la défaite de Templeuve B face à Herseaux B, mais on a été surpris par celle de St Jean à Escanaffles B. Maintenant, il faudra confirmer notre bonne forme à Velaines. Ce ne sera pas facile, Velaines est une équipe qui a réalisé dernièrement de bons résultats ! Ce serait dommage de perdre des points là-bas après avoir battu Estaimbourg B."

Une fois de plus, Escanaffles B a affiché une mentalité exemplaire pour venir à bout de ses adversaires. Après Herseaux B, c’est St Jean qui a fait les frais de l’enthousiasme local des protégés de Jordan Dappremée. "On a montré plus d’envie qu’eux. À 1-0, on aurait pu plier le match avant leur égalisation. Un résultat nul, c’était déjà bien mais on s’est battu jusqu’au bout pour aller chercher les trois points en fin de match. Après le succès face à Herseaux, on avait fait un bon match à Molenbaix malgré la défaite. Ici, on a encore montré que mentalement, on était présent."

Quant aux Tournaisiens de St Jean, après avoir pris trois superbes points face à Obigies B le week-end dernier, ils sont encore retombés dans leurs travers. Comme le disait tout dernièrement le T2 Benjamin Legat: "Avec nous, c’est tout ou rien." On en a eu la confirmation ce dimanche.