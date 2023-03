Le Skill récupère sa quatrième place en N2 - Lefevre: "Guillaume a vraiment fait le taf"

Le Skill a aussi joué en déplacement en P1 messieurs mais avec moins de succès puisqu’il s’est incliné 3-2 à Fleurus. "Ça a été l’ascenseur émotionnel pendant tout le match, surtout aux deux premiers sets. Comme il y a toujours une rivalité entre ce club et nous, on avait envie de prendre notre revanche parce qu’à l’aller, on ne leur avait rien montré. Malgré une réception très moyenne, Cédric Pypaert nous a bien isolés aux ailes, ça aurait pu passer. Mais Cédric et moi, on a pris tout de même une carte rouge à un moment important, alors vu les circonstances on peut être contents du résultat", reconnaît Jean-Charles Kwittek, le vétéran de l’équipe.

Chez les dames, pas de surprise du côté de la N3 de Basècles qui n’a pas fait le poids à Zwevezele (3-0). "Notre libero habituelle, Cathy Desmedt, était absente et Gaëlle Declercq, l’une de nos deux passeuses, aussi", signale Franck Vivier, coach intérimaire de Laurent Hannecart malade. "Un point très positif malgré tout, c’est la belle rentrée de Séléna Berton au centre." Et pour rappel, en P1, le VPC n’a par contre eu aucun mal à se défaire de l’OTT, qui a résisté mais n’aura pas fait le poids dans un derby qui a assez vite tourné court (0-3).

En l’absence d’Arthur Lefebvre, qui accompagnait la N2 du Skill à Bruges, c’est Victor Lefebvre qui a assuré l’intérim de la P1 du club en déplacement à Fleurus. "Cela s’est surtout joué à la réception, indique ce dernier. Comm e elle n’a jamais été vraiment stabilisée, Cédric a bien eu du mal à trouver les centraux. Alexandre Lambert absent et Yorrick Libberecht blessé, je n’avais pas trop de solutions de remplacement. Par contre, le point positif, c’est la présence sur le terrain pendant toute la rencontre du jeune Guillaume Van Meerhaeghe. Il n’a toujours que 18 ans et a débuté le volley chez nous il y a deux ans. Il progresse réellement de semaine en semaine. Il faut dire aussi qu’il a eu de quoi faire ce samedi puisqu’il a tout de même joué treize sets, cinq contre Jurbise en P3, suivis les trois sets avec notre réserve, avant de s’en farcir encore cinq en première. C’est pour l’épargner un peu qu’il a terminé le match comme opposite. Et à ce poste ou ailleurs,je trouve que Guillaume a vraiment bien fait le ta f."