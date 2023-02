Romane Neufkens, ambianceuse d’Asterix

Cette année, c’est au terme d’un véritable thriller qu’Asterix s’est imposé, et notamment d’un cinquième set au scénario complètement inattendu au regard de la façon dont il avait commencé. Car Gand tenait le bon bout, menant 1-6 mais le favori a alors semblé comme paralysé par l’enjeu, ce dont a profité l’outsider qui ne se sera pas privé pour inverser la tendance et conclure à 15-13. Sensationnel ! "Franchement, c’était très mal barré, reconnaît Romane Neufkens, deuxième passeuse d’Asterix. On a bien démarré le match avec le gain du premier set (25-22). Ensuite, les Gantoises ont empoché la manche suivante un peu plus facilement (20-25). On s’est repris dans le troisième set qu’on gagne après une rude bataille (26-24). Dans le quatrième, on lâche d’un rien (23-25) et je crois que dans les têtes, la perte de cette manche, ça a joué lorsqu’il a fallu aborder le set décisif."

"Un sport d’équipe"

Mais les Beverenoises se sont réveillées au bon moment, juste avant qu’il ne soit trop tard. "On n’y croyait plus à un moment donné, tant Gand paraissait bien parti pour ultradominer le cinquième set, avoue la Lessinoise de 17 ans. Mais on s’est alors dit qu’il fallait y aller point par point, et c’est de cette manière qu’on a réussi à refaire notre retard."

Avec, au final, la jeunesse qui l’a emporté sur l’expérience ! "Une fois la balle de match gagnée, c’était l’explosion de joie, car on revenait de loin et même très loin et car, au départ, ce sont bien les Gantoises qui étaient favorites, confie Romane qui ne cache pas son enthousiasme même si, le match, elle l’aura vécu du banc qu’elle n’a pas quitté. Je ne suis pas montée sur le terrain. De l’extérieur, ça peut paraître décevant. Mais pour un tel événement, que je sois montée ou non, cela n’a pas d’importance pour moi à partir du moment où on a gagné ! Je suis une compétitrice, j’aurais certes préféré jouer au moins un peu mais je fais un sport d’équipe et le fait de faire partie de celle qui s’est imposé reste l’essentiel."

Kris Vansnick, le coach d’Asterix, a pourtant confié à l’issue de la finale que son banc avait joué un rôle aussi crucial que le mental. "Mais il n’a pas fait appel à moi et je respecte totalement son choix. Je ne lui ai pas demandé d’explication et il ne m’en a pas donné. Il n’y avait aucune raison à cela ! L’équipe a gagné et c’est vraiment l’essentiel. Tout le reste n’a que très peu d’importance !"

"On pense au doublé"

Et Romane, soutenue par une nonantaine de personnes venues de Lessines pour l’occasion, n’a pas boudé son plaisir. "Dès la fin de la rencontre, on s’est dirigé vers nos supporters et je me suis retrouvée sur les épaules de l’un d’eux. On m’a tendu un mégaphone. Sans réfléchir, je me suis mise à crier dedans. C’était la fête. C’était juste incroyable dans ce Sportpaleis et ses plus de 7 000 spectateurs ! En soirée, on est rentré au club, où quelques supporters nous attendaient. On a fait la fiesta jusqu’assez tard. On avait pris nos sacs de couchage, on a trouvé un coin dans la salle et on a essayé de dormir, mais à 6 h, les femmes de ménage étaient déjà là, rigole Romane Neufkens qui, forte de cette belle expérience, pense désormais à la suite de la saison. On a envie de signer le doublé coupe et championnat. Il ne nous reste que trois matches à jouer en phase classique, dont deux plus difficiles face à Oudegem et… Gand. On est assuré de notre place dans le Top 4 qui joue les play-off, mais ce serait bien de garder notre première place pour partir avec un avantage."