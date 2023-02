P3B: Kain C fait son retour sur le podium

Le derby Estaimpuis-Templeuve a, lui aussi, tenu toutes promesses mais puisqu’il fallait bien un vainqueur, l’équipe qui avait fait toute la course en tête a fini par l’emporter de deux petits points. Et l’Essor a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive qui lui permet de s’éloigner un peu des sièges à bascule. "Hormis les deux premières minutes, on a tout le temps été devant, prenant par deux fois douze points d’avance mais sans être capables de gérer notre avantage. Heureusement, on a réussi à préserver l’essentiel et décroché trois points capitaux dans la course au maintien", glissait Christophe Deman. Pour se donner les meilleures chances, l’Essor avait rappelé en renforts Benoît Patte et David Dubois, alors que Legrand et Ervyn apportaient une contribution appréciable.

Le Blue Gold s’est remis dans le bon sens face à un concurrent pourtant classé troisième avant la rencontre, et il revient ainsi à hauteur d’Estaimpuis à la dixième place. Enfin, Tournai s’est bien défendu à Frameries mais a démarré trop tard. "Dommage de concéder plus de vingt points de retard dès le premier quart-temps, car on est remonté ensuite jusqu’à six petits points, mais sans faire le jump", regrettait Émilien Duhamel.