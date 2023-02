P3A: une semaine à neuf points pour Thumaide

Philippe Labie trouve par contre des arguments pour garder son groupe concerné jusque la fin du championnat: "Nous avons toujours deux carottes. D’un côté, on peut regarder vers le haut car le tour final reste accessible mais, d’un autre côté, l’on regarde également un peu derrière car, dans un championnat aussi palpitant, on veut éviter de plonger et de se retrouver dans la colonne de droite. Par ailleurs, je tiens à garder tous les joueurs en éveil, histoire d’oublier une saison marquée par quelques mauvaises surprises, la dernière en date étant la blessure de notre gardien Lucas Benitez à l’entraînement. Sa saison est terminée et il devra prochainement se faire poser une broche à la main."

Au rayon des bonnes nouvelles, le coach de l’Union a appris, la semaine dernière, que son équipe récupérerait trois points, ceux perdus contre la Squadra Mouscron. Les Hurlus avaient en effet aligné le 17 janvier dernier un renfort qui n’était pas qualifié à la date où la rencontre, replacée suite à une remise, devait initialement se jouer. Trois unités qui seront sans doute importantes en fin de saison.

Béclers s’est racheté après la déconvenue face à Ere B

Une semaine après une triste défaite contre Ere B, Béclers s’est bien racheté en prenant un point à Péruwelz B. "Je n’ai pourtant jamais cru à la victoire car Péruwelz était largement supérieur dans le jeu. On a mené deux fois de deux buts mais on n’a jamais gardé cet avantage plus de deux minutes. Après 39 minutes, quand nous menions 0-2, nous n’avons pas su garder notre but inviolé. Si nous avions tenu jusqu’à la pause, on aurait peut-être assisté à un scénario bien différent, raconte l’entraîneur Philippe Breyne dont la formation est plus que jamais en course pour participer au tour final mais qui a surtout apprécié la réaction de son groupe. Avec les retours de Degouys et de Fletcher Chotin, ça fonctionnait nettement mieux malgré la solide opposition péruwelzienne qui voulait tout donner pour conserver ses chances de titre. Edwin Malice alignait d’ailleurs une équipe plus forte que lors de la défaite à Ellezelles. Quoi qu’il en soit, on ne se met aucune pression pour la suite du championnat. Il ne nous manque qu’un point pour atteindre le cap des 40 unités, ce qui est pas mal pour une équipe comme la nôtre. La saison peut donc s’arrêter maintenant, on ne revendique pas de place au tour final. Nous sommes heureux de nous retrouver au sein du Top 5 mais d’autres formations ont certainement encore les ambitions de nous dépasser."

Un discours qu’on a déjà entendu mais qui indique aussi à quel point les Tournaisiens restent modestes !