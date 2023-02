P2A: tout reste ouvert en haut de tableau

Justement, la donne a – un peu – changé avec le nul réalisé par Néchin: "On ne va pas se mentir, on va tout faire pour aller chatouiller notre voisin jusqu’au bout. Il reste 21 points à attribuer, on en a six de retard. Soyons honnêtes, ça ne va pas être facile avec Templeuve, Anvaing et Obigies encore au programme, c’est du 60-40 en faveur de Néchin… On possède la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense ; on va essayer d’utiliser ces stats."

Dans l’autre, Enghien et Obigies se sont quittés dos à dos mais les Titjes peuvent avoir de gros regrets: "On ne peut pas être remontés en ayant deux goals d’avance soupirait Kevin Staessens qui a inscrit le troisième but. On s’est relâché, on a joué trop bas… Dommage parce qu’on aurait fait une super opération pour la tranche et le tour final. Ça va nous obliger à aller chercher les trois points à Anvaing. C’est le foot…"

Fantin Janssens: vingt minutes, un assist, un but

Monté à la 70e, il n’a fallu que trois minutes à Fantin Janssens pour donner un assist à Spreux pour réduire le score avant d’égaliser. Un coaching payant. "Un goal de vieux briscard, rigolait-il. Je me retourne bien, je vois l’ouverture au premier poteau, je frappe. Les remplacements et le passage à trois derrière ont donné de l’air, on a fait alors su faire douter notre adversaire. C’est un bon dimanche, ça fait très plaisir. Le travail commence à payer. J’avais déjà adressé un assist la semaine passée. Marquer, c’est encore autre chose. Le 3-2 a servi de déclic, on sentait qu’il y avait moyen. On sort d’Enghien avec un très bon point." Qui rime avec Fantin !

À l’instar d’Herseaux – voir la cadrée – Anvaing mais aussi Templeuve sont toujours bel et bien dans la lutte pour les prolongations après leur succès à l’Union (assez large) et à Wiers (étriqué), terre si chère à Jean-Do Vessié…

13 sur 15 avec Anvaing et Obigies au menu, même nombre de points que l’AC et à trois points de la deuxième place, Herseaux est fit "et content de se mêler à la lutte pour les prolongations, le comité est à fond derrière nous et nous pousse. On est dans une bonne série, on savait qu’on avait de la qualité mais il fallait que tout se mette en place, on va essayer d’aller au bout, c’est très motivant, apprécie Julien Deconinck qui a évidemment été prolongé. On est à notre place, avec un schéma de jeu intéressant, les résultats suivent. Pourtant ce week-end, ça n’a pas été facile devant la Montkainoise qui est sans doute le club qui joue le plus avec le cœur, ce qui compense l’inexpérience. On s’est sortis du piège grâce à l’implication de chacun. J’espère que la profondeur du noyau donnera un avantage sur les concurrents qui visent aussi le tour final." Wait and see…