P2A: entre ceux qui sont sauvés et ceux qui veulent l’être…

Le retour de Géry Maquet sur le banc n’a pas rimé avec un succès unioniste mais Anvaing se dressait sur sa route: "Pourtant, on mène 1-0 à la mi-temps après avoir frappé le poteau et s’être heurté à un très bon gardien. Je me suis alors dit qu’on était enfin parti pour récolter quelque chose mais on a pris rapidement deux goals sur phases arrêtées, soupire le capitaine Aland Motte qui en profite pour revenir sur l’éviction de José Da Silva. On restait sur un 0 sur 18, il fallait faire quelque chose dans notre situation. Elle n’est pas plus critique puisqu’on doit encore rencontrer la Montkainoise – ce sera ce week-end ! – Biévène et Wiers. Ce sont ces duels qu’on doit gagner. Dimanche, on joue notre avenir en P2, c’est aussi simple que cela ! Si on joue comme en deuxième période contre Anvaing, c’est mort !"