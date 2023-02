Estaimpuis prépare la saison à venir

Les Sang et Or se montrent actifs dans leurs tractations pour la prochaine saison. Après Mathieu Lheureux, deux autres joueurs borains, Antoine De Mulder et Xavier Cheval, rejoindront les rangs estaimpuisiens. Le premier est un jeune meneur qui a montré toute sa panoplie cette saison à Blaregnies. Le second, en provenance de l’équipe bis de Mons-Hainaut, amènera son expérience au poste 4 du haut de ses 37 ans. Une nouvelle tête apparaîtra aussi sur le banc avec Julien Bara dans le rôle d’assistant-coach pour aider Guillaume Barbieux. L’actuel coach de Carnières enfilera plusieurs casquettes. Il prendra ainsi en charge les U14, en plus d’entraînements spécifiques. À noter que Charles, Fiévet, Spegelaere, Alexis Guyot et son frère Baptiste poursuivent l’aventure un an de plus, comme le reste du staff. Du côté des départs, Cortesi et Vanrobays quittent le club, Semet renforcera Templeuve. Du mouvement est encore attendu ! Le BCJS reste en lice pour les play-off menant à une place en R2.