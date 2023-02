Stambruges est vouée à rester trois semaines de plus en fond de classement. Après la défaite, les Campenaires auront un break de 15 jours. Mais le coach garde son calme car les facteurs qui entraînent la situation délicate de l’équipe ne sont pas dépendants de la volonté de qui que ce soit. "On a trop de blessées et d’absentes. Nos sept joueuses étaient cuites en fin de match, surtout les jeunes qui ont joué en U19 juste avant. Elles ont fait ce qu’elles ont pu malgré la fatigue. La lucidité nous a fait défaut pour tenir 40 minutes. Nous aurions pu réduire l’écart. Nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord. Mon groupe montre de l’envie et de la mentalité." Stambruges espère que cela suffira lors des deux derniers mois de championnat.