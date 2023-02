Garrevoet fait la différence dès la 8e contre le cours du jeu. Mais cette avance ne réveille pas les locaux, qui évoluent sur un faux rythme. En face, Lauwe n’est pas plus fringant dans une partie où les déchets techniques s’accumulent. Dès la reprise, le même Garrevoet double la mise sur un bon débordement de Graziano. Malgré leur avance, les Jaune & Noir concèdent un penalty à un quart d’heure du terme. "Nous ne retiendrons que les trois points, déclarait le T1 local après la rencontre. Le match était d’un faible niveau. Les arbitres non plus n’étaient pas au rendez-vous."

Geluveld – Dottignies 2-1

Face à des locaux surmotivés, les Dottigniens sont bousculés et peinent à imposer leur rythme. Peu avant la mi-temps, Guenoune fait 0-1. Les visiteurs obtiennent ensuite un penalty, mais la conversion est manquée. Les locaux jouent alors crânement leur chance et seront récompensés via Catry (66e) et Duthieuw (75e). "C’est une petite claque de perdre des points ici, concède P. De Vreese. Je craignais ce résultat. Toute la semaine, j’ai répété au groupe que passer en tête était une chose, mais la conserver en était une autre. Sans envie, on n’y arrivera pas ! "

Jespo Comines – Vleteren 2-2

La Jespo entame le match pied au plancher et Moons ouvre la marque au quart d’heure. Alors qu’on les pense parti pour une balade de santé, les locaux s’éteignent au fil des minutes et sont privés de ballons. Les visiteurs inversent la tendance et plantent deux roses en sept minutes ! Le second acte sera dominé par Comines, mais il faut attendre la 86e pour que Moons remette les équipes à égalité d’une superbe frappe lointaine. "Je pense que nous l’aurions emporté si le matche avait duré cinq minutes de plus, soufflait M. Dejonckeere. Nous nous sommes mis au niveau de l’adversaire et avons brûlé un joker. Il faudra cravacher jusqu’au bout pour atteindre le tour final."

Staden – Ploegsteert 5-1

Les Ploegsteertois ont vécu un après-midi cauchemardesque. Le pauvre Dassonville ouvre le score contre ses couleurs à la 23e. Une minute plus tard, Sarrazyn fait le break et envoie les visiteurs dans les cordes. Casier fait ensuite 3-0 dès la sortie des vestiaires et Dixon alourdit le score 10 minutes plus tard. Ploegsteert sauvera bien l’honneur à huit minutes du terme, mais Jacobs alourdira encore le score 120 secondes plus tard.

FC Houthem – Voormezele 0-2

Défaite frustrante pour des locaux qui ont dominé la rencontre. Tout avait pourtant mal commencé, Beyls transformant un péno après quatre petites minutes. Houthem aura ensuite l’occasion d’égaliser, mais le penalty est manqué. Réduits à 10 après la pause, les locaux bénéficient d’un second coup de réparation, à nouveau manqué ! Voormezele profitera du pressing local et des espaces créés pour tuer le match dans les derniers instants. "C’est frustrant de perdre de la sorte, analysait Thomas Magry. Il nous aura manqué une seule chose: l’efficacité."