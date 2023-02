Après deux beaux succès contre Aubel et Braine, Maffle n’a pas réussi à assurer la passe de trois à Liège où toutes les planètes n’étaient pas alignées. "Le match a commencé avec 35 minutes de retard et nous avons eu du mal à trouver le bon rythme. En semaine, l’entraînement avait été perturbé par les absences d’Andries, de Bjorn Laloy, d’Antoine Meunier et de Boudry pour diverses raisons. Les Principautaires étaient en réussite aux tirs et nous ont poussés à courir après le score. Nous avons raté trop de choses faciles mais ce n’est pas une catastrophe. J’ai vu de belles choses, notamment sur le plan défensif. Le dernier quart 12-23 est insuffisant et on peut avoir des regrets de ne pas avoir su tuer le match plus tôt", commentait Patrick Verdun qui prenait les choses avec philosophie en pensant au prochain match programmé samedi contre Profondeville.