P4C: Pommeroeul bat un concurrent direct dans le vente mou

Baud. – Vaudignies B 6-0

Cueilli à froid dès la 3e sur un exploit de Visin, Vaudignies, qui n’est pas vraiment aidé par l’arbitre influencé sur certaines décisions, s’offre les occasions pour revenir mais manque de réalisme. Baudour tue le match sur des conclusions de Bricq et de Ramunno. Après la pause, les visiteurs ne savent rien faire face à l’expérience de Baudour qui alimente le marquoir via Hubert, Quilodran et Al-Nima.

Thulin – Pommeroeul B 2-3

Pommeroeul domine les débats et galvaude quelques occasions avant d’ouvrir le score sur un penalty de Desclez à la 21e. À la demi-heure, Thulin profite d’une erreur défensive pour égaliser. Khriss conforte les siens juste avant la pause en lobant le gardien. Pommeroeul enfonce le clou après l’heure sur une pichenette de Khriss. Fébriles en défense en fin de match, les visiteurs laissent Thulin réduire l’écart. Vu la physionomie du match, la victoire est méritée.