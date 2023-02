P2B: les Leuzois veulent toujours y croire

Dans les rangs de Maffle, David Lechêne était plus énervé que déçu: "J’avais prévenu les joueurs qu’il fallait aborder ce match avec sérieux, rester concentré, jouer les transitions rapides et être précis dans les passes mais toutes ces consignes n’ont pas été respectées. J’ai vu trop de pertes de balle que je n’aurais pas acceptées d’une équipe U14 et même si, en fin de match, j’ai fait de mauvais choix, mes joueurs ont une grosse part de responsabilité car ils pensaient qu’il suffirait de paraître. Ce revers n’est pas catastrophique en soi, mais on doit se souvenir qu’on n’est pas encore sauvé. Je félicite Leuze pour son engagement, et Alexis Raviart en particulier qui a porté son équipe vers la victoire."

Stambruges évite le piège

Toujours installé en haut de tableau, Stambruges devait se méfier du duel contre Blaregnies. Et menés à la pause, les Campinaires ont su inverser la tendance en deuxième mi-temps à la plus grande joie d’Olivier Detrain: "Une belle réaction collective après les défaites contre Enghien et la Frat. Blaregnies a entamé le match en dominant le rebond. On a pu resserrer la défense, retrouver nos principes et faire mal en contre-attaque pour chercher le succès. On reste concentré sur la fin de championnat et on espère confirmer en derby à Ellignies."

Un Soleil Levant qui, lui, n’a pas réussi à renouer avec la victoire lors du déplacement à Quaregnon C ! "C’était serré durant toute la rencontre mais on a perdu un peu trop de ballons faciles et laissé trop d’occasions aux adversaires. Au final on paie nos erreurs en fin de partie mais ce revers n’est pas une catastrophe, d’autant que Quaregnon a montré de belles choses et affiché beaucoup de volonté", justifiait Benoît Devleeschauwer.

Trop facile pour Enghien !

Dans le choc des extrêmes, Enghien n’a jamais tremblé et s’impose facilement à Carnières. "C’était déjà 1-24 après un peu plus de quatre minutes. J’ai pu faire tourner l’effectif et faire en sorte que chacun prenne du plaisir", disait Laurent Wilmus qui ne devrait pas connaître plus de soucis samedi prochain contre Boussu.

Enfin, la Fraternité devait se farcir un déplacement à Wasmuël dimanche à 13 h. Dans les rangs locaux, Jean Doyen avait démissionné pendant la semaine. Le capitaine Olivier Fauquet faisait office de coach tandis que Benjamin Verhelle était remplacé exceptionnellement par Philippe Anrys afin de diriger les Herseautois. La Frat n’a pas mis longtemps à trouver le bon rythme. Demeyere plantait 14 points au cours du premier quart pour mettre son équipe devant. Les Borains s lançaient dans une vaine course-poursuite. "Ça n’a pas été si simple! Contrairement aux apparences, l’écart n’a jamais été important. Ainsi, les locaux sont revenus à cinq longueurs avant qu’on puisse réellement se rassurer grâce à des triples marqués en fin de partie", confiait Philippe Anrys.