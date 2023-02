P1: Lle maintien, plus que jamais d’actualité

Péruwelz "a manqué d’intensité"

Toujours dans la colonne de droite, Péruwelz n’a pas pu empêcher Montignies de prendre aussi un point. Thierry Rosvelds analyse les débats. "C’était un match de P1 avec beaucoup d’engagement et de duels… Et ce dernier dimanche, nous avons certainement manqué d’intensité pour engranger le succès. Fort heureusement, nous avons su égaliser sur le fil du rasoir mais ce point est mérité sur l’ensemble de la rencontre", notait le dirigeant de la Verte Chasse.

Les six goals concédés à Belœil ont fait passer le Pays Blanc dans la colonne de droite. Bien prester durant une période n’aura pas suffi à faire douter le leader. Mais cela doit convaincre les Antoiniens des qualités qu’ils détiennent indéniablement. Jacques Depreter était déçu mais pas abattu. "Je fais avec les moyens du bord pour le moment. Mais avec ceux-ci, nous avons réalisé une bonne première période face au leader. Dommage d’avoir encaissé ce premier but avant le repos. Par la suite, nous avons offert trop de cadeaux à l’Union qui en a profité pour alourdir une marque trop sévère", relevait l’entraîneur antoinien.

Belœil veut le titre tout en restant invaincu

Melvin Renquin fut encore le bourreau de service. Avec quatre nouvelles roses plantées dans le jardin adverse, le goleador belœillois bouscule les statistiques. "Nous avons vécu une période initiale compliquée. Le Pays Blanc réduisait bien les espaces entre les lignes et sur les ballons en profondeur. Nous avons donc compris qu’il fallait passer sur les côtés pour marquer. Et le premier but a obligé les visiteurs à se découvrir… Plus que le titre, nous pensons aussi à rester invaincus jusqu’au terme de la compétition."

Belœil a bien failli compter deux unités d’avance de plus quand Mons B a égalisé à quatre minutes du terme à Molenbaix. Mais Manu Rei a été impitoyable avec la lanterne rouge pour replacer ses couleurs sur la voie de la victoire. "On s’est fait peur inutilement car nous aurions dû annihiler le suspense de la rencontre bien plus tôt, constate le coach adjoint de Molenbaix Charly Vanherpe. Collette a fait son match alors que nous nous montrions également maladroits devant son but. Certes, nous n’avons pas effectué notre meilleur match de la saison mais nous avons eu les ressources mentales pour empocher cette victoire qui reste complètement méritée. Après un bilan de zéro point sur six, il était essentiel de reprendre une marche en avant."