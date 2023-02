Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Leuzois qui n’arrivent plus à engranger la moindre unité. Après la lourde défaite encourue lors du derby face à Frasnes, les protégés d’Olivier Lefebvre avaient l’occasion de se ressaisir face à une équipe de leur calibre. Toutefois, pour y parvenir, fallait-il encore le vouloir ! Spectateurs durant toute la première période, les locaux ont encaissé quatre buts qui mettaient Anderlecht sur le velours. "Malheureusement, on a débuté le match beaucoup trop lentement, sans être créatif. Et puis, on a baissé bien trop vite les bras après le premier but encaissé. À 0-4 au repos, ça semblait déjà mission impossible même s’il y a eu un beau sursaut d’orgueil à la reprise."

Une réaction tardive qui a permis à François, Bouchakour et Colla de recoller à 3-4. Toutefois, un espoir de courte durée finalement, car Anderlecht a su profiter du manque de niaque locale pour creuser un nouvel écart, cette fois-ci définitif. "On avait une vraie chance de renouer avec la victoire face à cette équipe loin d’être plus forte que nous mais on ne l’a pas saisie. Pour gagner un match, il faut montrer autre chose au niveau de la motivation dès le coup d’envoi. Ce n’est en effet pas en jouant une seule mi-temps à chaque fois que ça ira mieux pour nous", déplore l’entraîneur des Leuzois.

Ol. Boys Frasnes –Magic Thulin 7-1

Invaincus depuis la reprise de janvier, les Frasnois sont très clairement dans une forme exceptionnelle, bien au-delà de leurs espérances. Face à Thulin, les joueurs de Jonathan Delvaux ont pris le match en main d’entrée de jeu pour ne laisser aucune chance à leurs adversaires. Avec des buts inscrits par Delvaux et Paternotte en première période, on a vite compris qu’il n’y en aurait que pour les Olympiens durant cette soirée de gala (3-0). "Très vite, on a su prendre le match en main en ne laissant aucune chance à l’adversaire. C’était d’ailleurs encore mieux que lors du derby à Leuze vendredi passé. Au repos, tout semblait plié et ça s’est confirmé ensuite."

En déroulant, les locaux ont aggravé la marque jusqu’à 7-0 avant de concéder un but en toute fin de match. Victoire des plus éclatantes pour un groupe qui a encore faim en cette fin de saison. "Tout cela n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail assidu aux entraînements du lundi. Ça fait trois mois que l’on est toujours au complet lors de ces séances et à force de répéter la même chose, on a réussi à franchir un vrai cap dans la maîtrise du jeu", conclut le T2 frasnois.