Bien en place, les hommes de Nicolas Greco tenaient la distance malgré l’ouverture du score qui tombait après cinq minutes de jeu. Puis, en deux minutes de temps, tout basculait en faveur des Anversois, avec un marquoir qui s’emballait jusqu’à 4-0. Loin de se décourager, les Hurlus relançaient l’intérêt du match par Morando peu avant la pause. "Suite à l’absence de Ferreira et d’Adriano Greco, tous deux blessés, et Six suspendu, on s’attendait à un match compliqué. On a lancé les jeunes dans les rotations et ils ont bien répondu sur le terrain, à l’image de Mendes et Intile qui ont fait une grosse prestation. Lors de la seconde mi-temps, on a bien tenu le coup jusqu’à quatre minutes de la fin, moment où Anvers est parvenu à creuser un écart plus important. Vu le contexte de la rencontre, je retiens beaucoup de positif car, en face, c’était quand même le redoutable Anvers. Et on s’est bien battu jusqu’au bout."

Objectif Malle et Bilzen

Défaite logique donc, même si elle est sévère dans les chiffres pour les visiteurs qui vont à présent pouvoir se concentrer sur les futures échéances qui seront cruciales. "Ce vendredi, on ne joue pas et ça nous arrange bien car ça nous permettra de récupérer un peu tout le m onde. D’ici la fin de saison, on va essentiellement se concentrer sur nos deux matches importants, contre Malle et Bilzen, des équipes à notre portée, face auxquelles il faudra absolument prendre des points. Même si on n’est pas sur une très bonne série, la possibilité d’accrocher la huitième place qualificative pour les play-off est toujours présente… Alors pourquoi ne pas y croire ?", conclut le coach hurlu.