Il s’agit du duel des extrêmes entre Pont-de-Loup, leader invaincu et Mouscron, lanterne rouge. Wesley Demeyere n’était donc pas surpris par la rouste subie même si le score ne reflète pas la partie à ses yeux. "Nous avons fait une belle première mi-temps. Ensuite, trois joueuses sortent sur blessure dont Julie Billet. Nous avons dû finir le match sans rotation et nous avons eu un problème de montée de balle. Mes filles ont craqué physiquement face à une très bonne équipe de Pont-de-Loup. Les blessures ne sont pas graves. Heureusement, car les matchs importants arrivent." Après Soignies, Mouscron affrontera en effet Fleurus C, rival pour le maintien.