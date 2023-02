Face à Templeuve, Estaimpuis s’est laissé abattre dans les dernières minutes et ce scénario à répétition agace Ludo Guyot. "Notre jeu n’était pas mauvais mais nous nous effondrons en une minute trente. Je n’arrive pas à connaître la raison de cette démobilisation malvenue. On s’adapte au niveau de nos adversaires mais cela engendre surtout nos défaites chez des adversaires accessibles. Il faudra au contraire se donner à fond pour les matchs déterminants qui arrivent." Du côté de l’Essor Templeuvois, c’est un tout autre objectif qui est d’ores et déjà atteint, au bonheur d’Alex de Witte. "Avec la défaite de Colfontaine, nous sommes assurés mathématiquement des play-off. C’est le point positif de cette victoire."