Proches au classement, Enghien et Courcelles B prévoyaient une rencontre serrée et cela s’est confirmé. Christophe Deglas absent, c’est Stéphane Mévis qui assure l’intérim. Le coach du soir dénonçait la nervosité qui a pris le dessus dans le money-time, y compris dans le corps arbitral. "Cela me laisse un sentiment d’inachevé et de frustration. Bien que nous avons eu moins de réussite que Courcelles sur nos lancers, je regrette que l’arbitrage ait manqué de psychologie en fin de match. Trois techniques ont été distribuées. Celle reçue par Laura Wakwetolo est trop sévère à mon goût. Cela dit, l’erreur est humaine pour les arbitres, pour les joueuses lorsqu’elles ratent des paniers ou pour moi-même dans mes choix. Je tiens à féliciter le groupe qui n’a rien lâché jusqu’à la dernière seconde."