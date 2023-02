Bien installé à la cinquième place du championnat depuis de longues semaines, le TEF Kain a profité de ce match face à son poursuivant le plus proche pour tenter des choix tactiques qui se sont avérés payants. Le coach Sam Vankeersbulck était enchanté d’avoir pu faire parler sa science tactique sans trembler malgré le jeune âge de son groupe. "Nous nous sommes permis d’aligner une zone 2-1-2. Nous avons gagné malgré cela sans François et Delbecque. Aucune joueuse n’avait plus de 23 ans mais les filles ont bien travaillé. Perrine Vifquin a géré la défense en patronne tandis que Laly Dubois a fait un gros match. La capitaine de Colfontaine était blessée et leur coach a été exclu à la mi-temps, ce qui nous a facilité la tâche. Il est bon de savoir que nous pouvons gagner, même privés de nos cadres."