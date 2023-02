Après avoir mené lors des trois premiers quarts, les Kainois ont laissé filer une victoire qui aurait pourtant eu un impact considérable dans leur contre-la-montre pour demeurer parmi l’élite. L’indisponibilité d’Olivier Delattre donnait les commandes de l’équipe à Fawzi Spiridon, élément expérimenté du noyau de Kain B. Celui-ci se montrait déçu par l’aboutissement de la partie. "Nous avons fait un bon match avec un état d’esprit adéquat. Ça ne s’est pas joué à grand-chose et je n’ai pas senti l’équipe abattue après la rencontre. Il ne manque plus que la victoire. Nous avons peur de gagner sur la fin, les balles perdues et les lancers francs ratés en attestent. Nous avons prouvé notre niveau contre cette équipe bien classée. Une seule victoire pourrait servir de déclic."