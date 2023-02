FC Tournai - Pio après ses premières minutes: "Ça fait un bien fou !"

Il n’oubliera pas ses quatorze premières minutes de jeu de la saison lui qui était sur la touche depuis dix mois: "La victoire et le fait de rejouer dans un derby qui plus est, quoi de mieux pour reprendre ?", s’extasiait Axel Pio avec un sourire qui traduisait son immense bonheur de rebrouter le gazon. "Les sensations étaient bonnes et je n’ai eu aucune appréhension, j’avais tous mes apaisements. J’ai couru partout pour essayer d’arracher un maximum de ballons même si je n’en ai pas touché beaucoup." Si le résultat le réjouissait, les circonstances de la rencontre le satisfaisaient tout autant: "On a marqué nos buts dans des moments où on était dans le dur, ce qui n’est pas dans nos habitudes !" Yohan Brouckaert avait la petite phrase qui résumait le sentiment de beaucoup: "Voir un retour d’un joueur qui constitue quand même l’ADN du club fait énormément plaisir…" Bon Axel, ça vaut bien une tournée, non ?