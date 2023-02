D2 ACFF: Acren a évité le piège à Waremme

Et il est vrai que le voyage à Waremme avait tout du piège pour les Acrenois qui restaient sur trois défaites de suite. Il y avait d’abord le terrain. Le club liégeois ne peut effectivement plus jouer sur son synthétique pour l’instant et doit prester sur un gazon de piètre qualité. Ce qui faisait dire à Jean-Luc Delanghe après la partie: "Waremme n’est pas gâtée par son terrain. C’est pour cette raison que ce fut une bataille de l’entre-jeu ".

Ensuite, la Real a pris un malin plaisir à relancer quelques équipes placées derrière elle au général. Souvenez-vous du 0-3 subi contre Solières dernièrement.

Et enfin, c’est peut-être plus secondaire, mais les Camomilles n’ont pas toujours été en verve en jouant le samedi soir.

Bievez a assuré pour sa première

Mais chez les Wawas, les troupes du trio Milone-Delanghe-Dehaene ont eu la bonne idée de retrouver ce qui leur manquait depuis trois matchs: l’efficacité dans les deux boxes. Face à Solières, elles n’avaient jamais trouvé l’ouverture. Koné, notamment, avait parfois trop forcé les choses. Surtout en deuxième période. Samedi, il n’a fallu qu’une occasion au buteur maison pour trouver le chemin des filets au terme d’un joli slalom. Une fois devant au marquoir, il leur restait à bien gérer cet avantage. Ce qui n’était pas une garantie ces dernières semaines. Mais cette fois, la défense a parfaitement contenu les (faibles et rares) assauts liégeois. Mention spéciale à Guillaume Biévez qui connaissait sa première titularisation en l’absence sur blessure de Lucas Alexandre. Le jeune dernier rempart n’a pas eu beaucoup de travail. Mais il l’a effectué avec brio pour sécuriser une victoire sur un score arsenal. Voilà qui fera plaisir à Fabrice Milone, grand supporter des Gunners.

Grâce à ce succès, Acren retrouve la colonne de gauche (9e) et peut aborder le duel contre Warnant sans pression. Et c’est souvent dans ces conditions que les Fusionnés montrent leur meilleur visage !