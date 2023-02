Challenge ACRHO: Bastien Meurisse à quatre secondes de Victor Vico

Le jogging du Printemps a connu un beau succès samedi à Bury pour la quatrième épreuve de la saison mais aussi la première des courses dites "challenge", puisqu’on a enregistré 566 participations. Un beau chiffre après les deux annulations pour cause de Covid en 2021 et 2022. Et ils sont deux de moins à avoir bouclé les 10,600 km au menu du jour. Il faisait soleil mais le vent était froid. "On est partis, avec Bastien (Meurisse), dit Victor Vico, le vent dans le dos pendant les trois premiers kilomètres: on est passé en 3.01 au premier kilomètre, puis 3.03 au suivant. Après le ravito du cinquième, en montant vers le pont du TGV, on a repris le vent de face, on tournait alors à 3.40. Puis, on l’a encore eu, horrible, de face pour rentrer !"