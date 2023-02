C’était le match à ne pas perdre pour le maintien. Blaton a fait preuve de caractère pour venir à bout de leurs concurrents de la Botte du Hainaut. Le coach Thibaud Péridaens poussait un ouf de soulagement après l’ultime buzzer. "C’est une victoire qui nous fait du bien au classement car on revient à une longueur d’Erquelinnes. On se rapproche un peu du maintien. Nous avons dû courir après le score. Nous avons bien défendu et mieux shooter pour revenir. Les gars ont couru pour se créer des paniers plus facilement. Nous sommes passés devant durant le dernier quart et nous n’avons plus lâché, nous espérions creuser l’écart pour l’average mais nous pouvons déjà nous contenter de cette victoire qui nous redonne confiance. Erquelinnes a eu le mérite de ne jamais lâcher."