Après Tournai-Pays Vert - Valentin Romont: "Tournai au taquet, pas nous !"

Valentin, que dire de cette défaite concédée en derby ?

Qu’elle est bizarre ! Car je n’ai pas l’impression que Tournai était plus fort. Pourtant, il gagne 3-1! On avait bien préparé le match et je pense que tout le monde avait envie de bien faire mais on a manqué de détermination. Pour quelle raison ? Je ne sais pas ! On devait être à 200% mais on ne l’était pas. Dommage car on avait fait le plus dur en faisant 0-1 à la 43e minute.

Chacun pointe l’égalisation arrivée dans la foulée comme le tournant du match…

Elle a été difficile à accepter en tous les cas. On aurait dû rentrer la tête haute au vestiaire avec le 0-1 et au lieu de ça, les têtes étaient basses. Je reste aussi persuadé que, si on est devant au repos, on joue une autre seconde période, car on a pris un coup au moral avec le premier goal de Destrain.

Et pourtant, même à 1-1, rien ne semblait mal fait…

Non, c’est vrai mais au lieu de réagir, on a sombré. Il n’y a eu aucune rébellion et on a manqué de hargne.

Le genre de constat qui ne plaît pas du tout à votre coach…

Il nous a fait savoir qu’on allait souffrir à l’entraînement. Et c’est logique car on n’a pas répondu à ses attentes.

Qu’a dit David Bourlard ?

Qu’on avait ce qu’on méritait au vu de notre prestation: la défaite ! Il a raison: quand on ne montre pas d’envie, on ne mérite que de perdre. Il nous avait assez prévenus avant le coup d’envoi: "Ce n’est pas la meilleure équipe qui va gagner mais celle qui sera la plus hargneuse !" Tournai était au taquet, pas le Pays Vert !

Ce qui doit vous embêter personnellement car l’on sait l’importance d’un duel à Tournai…

Je suis Tournaisien, cela reste spécial. J’aurais toujours un pincement au cœur en montant sur cette pelouse sous les couleurs du club adverse car j’aurais tant aimé évoluer un jour sous le maillot de ma ville d’origine. Ça aurait pu se faire mais on ne refait jamais l’histoire. Tournai n’a finalement jamais souhaité me faire confiance, le Pays Vert bien ! J’en suis heureux, croyez-moi!

Et il vous refait confiance pour la saison prochaine… À 37 ans, ça doit être gratifiant, non ?

Oui, c’est dingue ! Au départ, j’avais accepté la proposition de Jimmy Hempte, un ami, de venir en Wallonie (NDLR: il a fait toute sa carrière en Flandre) pour une saison. Là, j’ai déjà resigné pour ma… troisième. Vous savez, j’ai joué devant plus de 10 000 personnes au Lierse, à l’Antwerp, au temps de la vraie D2, j’en ai vu d’autres que ce derby malheureusement disputé devant peu de monde alors que je me rappelle des Tournai-Renaix devant 4 000 spectateurs, mais je me plais à Ath. L’ambiance y est top, je prends mon pied à jouer ou être plus un remplaçant. Je n’ai plus rien à prouver. Je prends juste ce que l’on me donne et je profite.

Vous prendriez une petite participation à un tour final ?

Bien sûr ! Il reste sept matches et j’y crois. On veut bien faire les choses. Et donc, le tour final doit être notre objectif.