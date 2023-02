Après Tournai-Pays Vert - Adrien Vallera: "On a été beaucoup trop gentil"

Venons-en désormais à ce match perdu face au voisin. "Lors de la première période, on est meilleur dans le jeu, on ouvre le score au bon moment, mais on n’arrive pas à garder notre avance parce qu’on se montre trop gentil sur la phase qui suit. Le ballon traîne dans le milieu du jeu, ça contre, Sven perd un duel, Melvin n’est pas assez sec et Alex est trop court. Une succession de manquements qui coûte cher. Après le repos, on s’effondre et on recommet des bêtises, on ne va pas assez dans les duels. Je ne sais pas si c’est le fait que ce soit un derby qui explique qu’on n’y soit pas allé comme d’habitude mais on s’est montré trop gentil. Après, on a pas mal de jeunes qui doivent encore s’adapter à ce genre de match: Melvin, Riccardo, Isen, Zak, Séraphin… Il nous a peut-être manqué un peu d’expérience avec les Dubois, Eckhaut, Fiévez."