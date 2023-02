Après le derby face au Pays Vert: Tournai a utilisé toutes les ficelles du métier

Mais comme l’espérait Valentin Dassonville, les Sang et Or se sont arrangés pour faire tomber la pièce de leur côté. D’abord en n’hésitant pas à montrer à l’adversaire que la terre ne serait pas conquise facilement. Demandez donc à Mundine, Mangunza et Leleu ce qu’ils pensent des contacts avec les Brouckaert, Dassonville et Calon… avec quelques cartons à la clé. On craignait que les Tournaisiens ne soient submergés par le fort caractère des Géants, ça n’a pas du tout été le cas. "Quand on met de l’intensité, ça va tout de suite mieux, commentait Anthony Thambwe, confirmé en défense. Quand on est à fond, on domine surtout quand on essaie de faire ça durant nonante minutes. On n’a même pas senti l’infériorité numérique. Le derby est un match référence alors que notre dernier succès datait de début décembre. Au niveau comptable aussi, cela fait beaucoup de bien. Après la défaite à Mons, on ne voulait pas en encaisser une seconde pour Grégory (Voiturier) qui fait tout pour que ça fonctionne. Ça ne nous garantit pas de participer au tour final mais on s’en donne la possibilité."

Pouvoir se faire respecter est une chose mais c’est l’aspect tactique que les Sang et Or ont aussi mieux géré avec le retour d’une défense à trois qui leur convient mieux, tout comme le repositionnement de Holuigue en milieu de terrain. Il touche plus de ballons et semble moins stressé. "Je n’ai pas d’explication mais c’est vrai que je suis plus à l’aise à ce poste…" Quand il est en confiance, on le remarque directement comme le prouve son petit pont qui a permis à Destrain d’égaliser: "Il réussit à se jeter, on a senti clairement que ce but mettait un coup sur la tête de nos adversaires à quelques secondes de la pause. Je crois que la différence s’est faite dans l’envie. Un derby se gagne, chacun s’est battu avec ses tripes."

"En faisant le dos rond"

"On a mis le pied sur le ballon même si on n’a pas eu beaucoup d’occasions. Après Mons, on a relevé la tête en montrant l’envie de bien faire après le repos. Toute l’équipe s’est mise au diapason, je suis très satisfait de la mentalité", ajoutait Enzo Bellia.

Si Maxime Calon a tenté, il a été moins décisif que d’habitude. "J’étais grippé toute la semaine, ceci explique donc cela." Avant de passer à l’analyse: "Une entame de match bizarre sans beaucoup de rythme ! Les équipes étaient plutôt centrées sur les duels et l’arbitre n’était pas dans un grand soir. Bref, une atmosphère un peu particulière. Le but qu’on encaisse n’a pas eu le temps de nous perturber vu l’égalisation rapide. Elle est primordiale car elle nous permet de rester dans le match avant le repos. Après, on est monté dans les tours au fur et à mesure. On savait que le rythme serait payant. On a fait le dos rond en repartant en contre. On a été réalistes, faisant preuve d’expérience. Pour une fois, on a gardé le résultat."

Le mot de la fin à Yohan Brouckaert: "J’avais dit dans le vestiaire avant la rencontre qu’une défaite serait synonyme de préparation de la saison prochaine. La victoire nous donne les chances de rivaliser pour le tour final. On doit continuer désormais !"