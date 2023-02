Proche de l'exploit face au leader, Estaimpuis se sabote après le repos

L’affiche valait le déplacement au Domaine de Bourgogne. Les Estaimpuisiens, en pleine bourre depuis l’arrivée de Guillaume Barbieux il y a trois mois, accueillaient Fleurus, en tête du classement de P1. Estaimpuis rentrait dans la rencontre en mode bélier. Tranchants dans leurs attaques et impériaux en défense, les Estaimpuisiens dictaient le rythme de la rencontre au fil des incursions des frères Guyot et des shoots de Charles. Les dix points d’avance au compteur leur donnaient toutes les raisons de croire en l’exploit mais le retour sur le parquet sera tout autre. Vite averti de deux fautes, l’intérieur Alexis Guyot se retrouvait contraint de défendre avec le frein à main. Les Fleurusiens, forts de leur expérience, en profitaient et l’écart n’était plus que de 4 points après deux minutes en seconde mi-temps (38-34). Les Estaimpuisiens se mettaient alors à douter, perdant leur basket et leur organisation défensive. Fleurus n’avait plus qu’à accroître sa pression pour mener au score. Le dernier quart ne laissait plus l’ombre d’un doute quant à la victoire visiteuse (55-73).

Guillaume Barbieux affirmait que son équipe avait bien montré deux visages différents lors de cette partie. "En première mi-temps, nous avons continué sur la dynamique des dernières semaines en inscrivant plus facilement nos shoots. On passe ensuite totalement à côté de notre troisième quart-temps, autant offensivement que défensivement. La gestion des fautes nous met en difficulté. C’était la meilleure équipe de la série en face et ça s’est vu en deuxième mi-temps. Cette défaite est méritée."

Julien Cortesi était aussi déçu par la mauvaise gestion estaimpuisienne. "Après notre superbe première mi-temps, nous n’arrivons pas à gérer et Fleurus a eu plus de réussite. On devait accomplir un match de haut vol pour battre cette équipe. L’objectif play-off reste toujours là mais devra passer par un sans-faute en fin de saison."