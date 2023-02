Il n’aura fallu qu’un peu plus de 80 minutes à Malines pour s’imposer contre Brunehaut. Certes, c’est sans grands espoirs que les Lionnes se déplaçaient chez une équipe qui tourne au rythme de deux rencontres par semaine et qui s’entraîne beaucoup plus que nos régionales mais la différence de niveau s’est également ressentie au niveau des individualités puisque les Flandriennes menaient déjà 24-2 à la fin du premier quart. Si Delphine Blanc était retenue au travail et Ramata Diakhité était absente suite à ses problèmes de genou, l’équipe devait également composer avec la blessure d’Honorine Lemaire dans le premier quart. Avec les problèmes de fautes de Cindy Nowacki et de Vibe Bevernage, il devenait difficile de revendiquer quelque chose contre une équipe sensiblement supérieure. "On ne peut rien reprocher aux filles qui ont fait le maximum et se sont battues avec leurs armes, indiquait le manager Jérémy Dekoninck. Après les remous des derniers jours, il était d’ailleurs préférable de jouer les gros morceaux, Malines et Braine, avant de se remettre au travail pour affronter Courtrai et Charleroi. "

Tout ça en attendant la décision de rejouer le match à Lummen alors que Brunehaut rencontrera encore Malines, match du 1er tour jadis reporté, le mercredi 22 mars à 20 heures 30.