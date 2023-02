Près de 250 spectateurs pour ce match au sommet qui n’a pas déçu malgré un vent dérangeant. Comme on pouvait s’y attendre, on a assisté à une rencontre assez fermée entre les deux meilleures formations de la série. Au quart d’heure, Lecroart est à la finition d’un joli mouvement amorcé sur le flanc droit pour l’ouverture du score. À la 35e, Coenen exploite une erreur individuelle pour remettre les équipes dos à dos. En seconde armure, le mano a mano se poursuit entre les deux équipes qui ne lâchent rien. À un quart d’heure du terme, Semet perd son face-à-face avec le gardien visiteur. Taintignies reste menaçant sur des phases arrêtées mais plus rien ne sera modifié dans ce duel où les défenses ont finalement pris le dessus sur les attaquants.

Ellezelles B – Wiers B 0-1

À la sortie du quart d’heure, Wiers inscrit l’unique but de la rencontre sur à un auto but. Pour le reste, on assiste surtout à une bataille dans le milieu de terrain. Ellezelles tente d’aller chercher plus haut son adversaire après le repos mais sans parvenir à inquiéter l’arrière-garde visiteuse qui n’hésite pas à gagner du temps à la moindre occasion. Victoire étriquée mais victoire quand même pour des Wiersiens qui restent bien accrochés au peloton de tête. À l’issue de la rencontre, Patrice Villyn a remis sa démission à la direction ellezelloise.

Havinnes B – Barry-Carrières 3-1

Dans cette rencontre sans grand football, Havinnes a pu compter sur certaines armes offensives pour mener 2-0 au premier quart d’heure sur un centre repris par Doignon esseulé dans le rectangle et sur un effort individuel de Deplechin. Barry profite ensuite d’une erreur défensive pour revenir à 1-2 sur un duel gagné par Vanobbergh. La seconde période se résume à une bataille de l’entrejeu avec l’avantage du vent pour Havinnes qui réussit à faire la différence sur un long ballon de F. Duroisin pour Stremez qui s’en va remporter son duel à la 79e. Hormis les 3 points et la première demi-heure qui était intéressante au niveau du jeu, il n’y a rien d’autre à retenir.

Bléharies B – Houtaing 2-5

Les 20 premières minutes sont à l’avantage d’Houtaing qui ouvre la marque à la 10e sur une erreur défensive mise à profit par De Bock, et qui double la mise ensuite sur un centre dans le dos de la défense repris par Barbieux qui part fixer le gardien à la 20e. Le jeu devient équilibré. Un coup franc repoussé par le gardien d’Houtaing dans les pieds de Petit permet aux locaux de se relancer à la demi-heure. Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps reste partagé. Une longue touche surplombant la défense de Bléharies est reprise pour le 1-3 par Delavallée à la 52e. Malgré un penalty converti par Di Carlo vers l’heure de jeu, Bléharies craque physiquement et laisse Houtaing accentuer la marque sur un centre tir des 25 mètres de Sonneville et un penalty transformé par Delavallée.

Béclers B – Brunehaut A 3-4

Béclers prend le commandement durant la première demi-heure. Lacman ouvre le score sur un centre devié de Degueldre à la 15e. Les visiteurs égalisent ensuite vers la 30e sur un corner rentrant mal négocié par le portier, avant de prendre l’avantage quelques minutes plus tard sur une perte de ballon de la défense de Béclers. Dès la reprise, les locaux rétablissent la parité sur une longue transversale de Delcambre pour Lacman qui ajuste le gardien. Dans la foulée, les visités font le break sur un penalty converti par Lacman. Béclers se fait subtiliser la victoire en offrant deux cadeaux sur deux nouvelles approximations de sa défense. Brunehaut fait le gros dos jusqu’au terme.

Risquons-Tout B – Rongy B 6-2

Nette domination de Risquons-Tout qui a fait l’essentiel en première période avec des doublés de J. Dewitte et de Mortada, et un but de L. Dewitte. Rongy manque un penalty et convertit un coup franc direct boté à l’entrée du rectangle par Guilbaut. Les locaux font rapidement leurs changements après la pause. Dans le dernier quart d’heure, Rongy fait 5-2 sur une frappe de Deroeux au premier poteau. Risquons-Tout clôture sa série sur une conclusion de G. Dewitte. Victoire sans appel.