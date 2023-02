De nombreux blessés, quelques joueurs en vacances et la liste des participants pour la visite chez le leader n’était forte que d’une quinzaine de noms. C’était du moins la situation dimanche matin. Sont alors venus s’ajouter plusieurs désistements de dernière minute et il ne restait donc plus qu’une dizaine de volontaires afin de faire ce déplacement périlleux. On nous assure que le fait d’aller rendre visite à l’équipe menant la série n’est pour rien dans le fait d’avoir dû déclarer forfait à peine quelques heures avant le coup d’envoi.

Vaudign. A – Chièvres 0-2

À la 25e, un corner donne lieu à un cafouillage dans le rectangle local et c’est Deside qui y met fin en plantant la première rose. À la 35e, un long ballon de Delavallée permet à Joye de doubler les distances. Vaudignies aura bien une belle possibilité au retour des vestiaires, sans résultat. Les Aviateurs ont plutôt assuré la victoire après la pause et les locaux ont manqué de percussion et de transition en zone offensive afin de prétendre mieux.

Pommer. A – Flénu B 0-0

Les locaux ont dominé les débats durant la première heure de jeu en s’offrant des possibilités par Manno, Tsekouras, Leliveld ou encore Secci. À chaque reprise, soit le gardien adverse intervenait ou alors l’envoi manquait de précision. La dernière demi-heure verra les visiteurs revenir peu à peu dans la partie et même se montrer dangereux à l’une ou l’autre occasion. Le match nul est finalement logique.

Lens A – Meslin GM A 1-4

Au quart d’heure, Boisdenghien envoie un coup franc que Duhoux reprend de la tête. Dans un premier temps, le gardien repousse le cuir, mais Duhoux le récupère et termine l’action, toujours de la tête. À la 37e, c’est cette fois Duhoux qui est au coup franc qu’il place idéalement sur la tête de Bronchart qui double les chiffres. Un tir de Boisdenghien est ensuite bien capté par le gardien. Des visiteurs un peu distraits au retour des vestiaires et qui voient leur adversaire revenir à 1-2 par Zalaffi. À la 69e, Duhoux sert Malbrecq qui venait d’entrer au jeu et qui fait 1-3. Le dernier but sera inscrit juste avant le coup de sifflet final par Delneste. Notons l’excellent arbitrage, ce qui a grandement facilité les débats.

Harchies – F. Bora. B 1-4

Durant le premier quart d’heure, les locaux vont rater de solides occasions qui auraient pu les mettre aux commandes de la rencontre. La réussite ne sera pas au rendez-vous, alors que l’on sentait l’exploit possible. Cabral va faire 0-1 à la 18e. Une belle possibilité va échoir aux locaux, toujours sans résultat, Cabral s’en allant doubler la mise sur le contre. Wattiez va rapprocher les siens à l’heure de jeu et Rousseau réussit plusieurs arrêts qui laissent encore un espoir du côté des locaux. C’était sans compter sur ce diable de Cabral qui inscrira deux nouvelles roses.