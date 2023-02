Avec le terrain exposé au fort vent du Nord il n’était pas facile de poser le jeu. Une équipe locale évoluant avec deux U19 d’entrée ainsi que deux autres sur le banc. De purs produits du club. C’est d’ailleurs l’un d’eux, Dendauw, qui se créera la première possibilité pour les locaux.

C’est par un tir de Deman, dévié par un défenseur, que les visiteurs vont prendre l’avance. Ere va revenir via un coup franc de Vandecasteele bien repris par Dangremont. La fin de rencontre sera débridée, plus rien n’étant cependant de nature à modifier le score.

Sq. Mousc. – FC Tour. B 1-0

Une rencontre dominée durant le premier quart d’heure par des visiteurs bien en jambes. Deschaumes va cependant venir les freiner dans leur bel élan en reprenant victorieusement un centre de Brouillard. Même physionomie en seconde période où l’on notera une grosse possibilité pour Bisarre de doubler le score, son envoi s’écrasant sur le poteau.

Péruwelz B – Béclers A 3-3

Dès la minute initiale, K. Chotin profite d’une mauvaise relance pour faire 0-1. L’essai de Gahungu échoue ensuite sur le gardien. À la 38e, Hostens s’emmêle les pinceaux, tout profit pour Pinaton qui double les chiffres. À la 40e, Van Houtte isole Gahungu pour le 1-2 à la pause.

À la 51, un tacle mal ajusté d’un défenseur vient tromper son propre gardien (1-3). À la 56, Hostens sert Gahunbgu et c’est 2-3. Renard échoue sur Verhoestraete avant le but égalisateur de Gahungu bien servi par Hennebicq.

Thuma. e A – Ellezelles 5-3

Dès la 5e, une rapide reconversion offensive permet à Schreyers d’ouvrir la marque en faveur des visiteurs. Altruy égalise à la 10e d’une frappe des 25 mètres. À la 14e, Tevel est à la réception d’un centre et son coup de tête est synonyme de 2-1. À la 40e, c’est 3-1, une fois encore des œuvres de Tevel. Roelandt inscrit le penalty du 3-2 juste après le retour des vestiaires.

Mestdagh fait 4-2 en expédiant un coup franc en pleine lucarne. Taquet fait ensuite passer le score à 5-2 avant un nouveau penalty accordé aux visiteurs et transformé par Flament.

Esplechin – Escanaf. A 3-2

Piètre première période des locaux qui font face à plusieurs absences. Dès le 2e, Tola ouvre le score suite à une perte de balle. Moerman double les chiffres à la 15e. À la 26e, Hendoux reprend un coup franc de Bricman et c’est 1-2, score à la pause. À la 70e, Dubois s’échappe seul et s’en va égaliser. Dans les derniers instants, Dubois est arrêté fautivement dans le rectangle adverse et il transforme le penalty.

Pays Vert B – Havinnes 7-3

Au quart d’heure, les locaux mènent déjà de deux buts grâce à Selman. La première fois il est servi par Paternotte et la seconde par Vandenborre. Vient ensuite un quart d’heure d’absence mis à profit par Havinnes pour inverser la tendance. Berte fait 2-1 à la 30e et Renard égalise à la 40e. Pire encore puisque Berte fait 2-3 à la 42e. Vandenborre a les ressources nécessaires pour égaliser avant la pause. Il n’y en aura plus que pour les locaux en seconde période avec des buts de Mundine (2), Paternotte et Selman.

Rongy A – Bléharies A 2-0

On n’a pas assisté à un grand derby. Bourgeois va prendre à son compte le but d’ouverture à la 25e et c’est en profitant d’une mauvaise appréciation du gardien adverse que Brasseur va doubler les chiffres à la 35e. La seconde période sera d’une très piètre qualité.

Velaines A – Hérinnes 3-2

Une belle entame de la lanterne rouge qui procède par longs ballons difficiles à négocier avec le vent. Derrouaz va voir un de ses envois percuter le poteau avant de régler la mire et de lancer idéalement Stien qui ouvre la marque. Des visiteurs dont un envoi vient percuter le poteau. À la 35e, Chelbi est plus prompt que le gardien adverse et égalise. Velaines prend alors le dessus et concrétise cet avantage au marquoir par Devos peu avant la pause.

Tricot fait 3-1 sur coup franc alors qu’il reste un quart d’heure à jouer. Bapes réussira le 3-2 en fin de partie. Si on se montre content des trois points enlevés à Velaines, c’est bien là la seule satisfaction, le contenu du jeu n’étant pas satisfaisant depuis quelques semaines.