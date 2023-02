"Quand on mène de deux buts à 20 minutes la fin, il est inadmissible d’être remonté. On a donné les buts alors qu’on avait le match en mains. À la pause, ça doit être fini parce qu’Obigies n’avait rien montré. On doit être plus rigoureux. On va regretter ces points perdus". Bernard Lénelle pestait. Deotto met Enghien sur le velours à la 7e. Lecomte et Doclot insistent mais Pottiez égalise avant la pause sur un coup franc de Hovine. Un lob de Lecomte redonne l’avance. Spreux et Pottiez sont proches du 2-2 mais une erreur de Rubrecht fait le bonheur de Staessens (3-1) à la 68e. Le passage à trois derrière et les remplacements vont inverser la tendance. Janssens offre le 3-2 à Spreux avant de se retourner à 2 minutes de la fin pour tromper Leroy. "C’est un bon point même si nous donnons les trois buts Nous éprouvons quelques difficultés à être concentrés à onze en même temps", conclut Fabien Delbeeke.

Estaimbourg – Isières 2-0

"Dans un match correct et avec un excellent arbitrage, Estaimbourg peut être satisfait de l’emporter. Isières méritait mieux au vu de la 1re mi-temps", analyse Ph. Bassilière. Diatta et Yakassongo se procurent de belles occasions, l’ancien Athois via un poteau sur coup-franc, l’extérieur du poteau et une tentative bien arrêtée par Oliveira. La seule possibilité d’Estaimbourg vient de Delattre qui trouve Clément dont la reprise passe au-dessus. Sur un corner, Dubrulle sauve de la tête un tir appuyé. L’arbitre siffle penalty mais se ravise et désigne le corner. À la 65e, Claerebout trouve Taquet après un beau débordement. Ce dernier est arrêté devant le rectangle. Le coup-franc de Delval file au-dessus. Dix minutes plus tard, Devianne est stoppé dans le rectangle. R.Decarpentrie transforme le pénalty avant que Dekoster n’inscrive un corner direct.

Pays Blanc B – Real B 1-0

"On savait que c’était un match entre deux équipes qui savent jouer sur leur synthétique, lance Kenny Louette, le délégué antoinien. S’il y a eu peu d’opportunités en 1re, on a bien fait circuler le ballon. Le discours à la pause était de poursuivre car il y avait des espaces à trouver". L’unique but sera inscrit par Rjillo à la 58e. Servi par Delannoy, il score d’une frappe croisée au petit rectangle. Alors que la Real était réduite à dix dès le retour des vestiaires, les locaux continuent à faire tourner. "On avait mis beaucoup de jeunes sur le terrain aujourd’hui. Ceux-ci ont fourni une top prestation !".

Hensies – Néchin 2-2

Hensies était bien en place mais prend deux buts sur des demi-occasions. Sur un ballon anodin dégagé devant, Carlier se retrouve en face-à-face avec le gardien pour l’ouverture du score. Sur un deuxième ballon, Comere frappe des 25 mètres. Le ballon rebondit devant Baneton et finit sa course au fond des filets. "L’équipe presse alors un peu plus et fait 1-2 avant le retour aux vestiaires en trouvant l’espace sur une action de plein jeu répétée à l’entraînement, ce qui est très satisfaisant", se félicite Maxime Grosse. Suite à un changement d’aile, El Kati trouve la lucarne opposée après un contrôle et un bel enchaînement. Miceli égalise sur un penalty pour faute de main, après une belle phase de jeu depuis la gauche. "Après avoir été menés de deux buts on est content du point. Mais on méritait mieux ".

RUS Tournai – Anvaing 1-5

L’Union procède par de nombreux longs ballons pour chercher ses grands formats. Vers la 35e, Bangala se procure le premier gros danger mais place à côté après un beau slalom. "Anvaing n’était pas dans son match. Notre seule réelle occasion viendra d’un dégagement et de l’intervention devant notre attaquant d’un défenseur qui pousse le ballon à deux centimètres du poteau", explique Frédéric Rousseau. Après une perte de balle dans l’axe, Carvalho isole Bangala pour le 1-0. Anvaing remonte sur la pelouse plus en forme et à la 58e, un coup-franc puissant de A.Descamps est touché par Pacco avant que G.Descamps ne surgisse pour l’égalisation. "L’ascendant psychologique a basculé à ce moment-là et il n’y en a plus eu que pour nous". Dans la foulée, un corner de François trouve la tête de G.Descamps, sauvée sur la ligne. François, qui botte le corner qui suit, marque d’un enroulé. Madou, isolé par Dendauw fait 1-3. "L’Union a tout tenté devant mais sans nous inquiéter. On contrôlait et partait en contre-attaques". Une latte de Madou, un but de Dendauw et un autre de A.Descamps après une belle combinaison avec Longoni seront les ultimes faits de match, si l’on excepte le 1-6 non accordé car marqué après le coup de sifflet final.

Wiers - Templeuve 2-3

"Nos 15 premières minutes n’étaient pas mauvaises. Mais ça a été moins bon après, ce qui nous a fait vivre une première compliquée", explique Bryan Losterman. Le 1er but est inscrit par Van Cauter. Un pénalty aurait pu être accordé de chaque côté. Après la pause, Tondreau égalise. "On était bien meilleur en seconde et on leur mettait la pression. Mais Templeuve a pris l’avantage sur un coup-franc de Detemmerman dont je me demande toujours s’il a voulu shooter ou centrer. Mon gardien, qui enchaîne de grosses prestations, s’est loupé sur ce coup-là ". Les locaux mettent tout devant et obtiennent un coup-franc très bien placé à la 85e. "Mais on joue mal le coup et on tente une passe latérale au lieu d’un centre". Templeuve part en contre et Zenner donne une avance de deux buts à son équipe. A la dernière minute, le tir d’Ergo est déviée sur la latte par le gardien. Guillaume suit et allège le score.

Herseaux - Kain 2-1

Herseau a connu un match compliqué face à une équipe courageuse qui a mis la pression et se battait sur tous les ballons. Sur un coup-franc à la 20e, Leroux ouvre la marque. Juste avant la pause, Mezzina, bien servi par Marti, donne une avance confortable. "Kain n’a pas lâché. Et on a encore eu l’une ou l’autre occasion qui a parfois alerté leur gardien", précise Julien Deconinck. Kain revient à 2-1 sur un pénalty de Chamart. "On a fait preuve de maturité pour conserver les 3 points. C’était un match moyen face à une équipe qui a su nous contrer. Et qui en embêtera d’autres".

Biévène - Ere 2-3

Biévène mène 1-0 sur un coup-franc donné par Luchtens, qui atteri dans les pieds de Segala, l’attaquant ne se faisant pas prier pour tirer. Ere bénéficie d’un pénalty, stoppé par Peremans. Il égalisera à la 44e via Dehon. "Sur un ballon excentré, tout le monde pensait peut-être que le cuir allait sortir. Mais leur joueur a réussi à centrer pour offrir un bon ballon", analyse Alain Sterckx. Un doublé de Bangoura permettra à Ere de mener 1-3 à dix minutes de la fin. L’Etoilé inscrivant son 1er but de l’arrière de la tête sur un coup-franc excentré et son second sur un contre. Bièvène revient en toute fin de match sur un pénalty marqué de Vrancx. "Nous nous inclinons assez logiquement. Je n’ai pas reconnu mes joueurs, beaucoup n’ont pas presté à leur niveau. Est-ce que c’était à cause de la pression des résultats? Je n’ai en tout cas pas vu le football qu’on avait développé à Templeuve".