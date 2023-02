P1: Ranieri et sa latte gagnent une bonne unité pour Luingne

Malgré l’absence de quatre titulaires indiscutables, Hornu a une nouvelle fois prouvé qu’il détenait un noyau de qualité en grande forme. Ce samedi soir, à Luingne, il a dominé son sujet dans un domaine où les locaux excellent habituellement, à savoir l’engagement physique et le gain des duels.

Pourtant, les locaux ont défloré le marquoir via Derzelle idéalement positionné au second poteau suite à un coup-franc dévié de E. Windal. Mais déjà avant cela, Ranieri avait réalisé une parade devant Desomberg avant d’être sauvé par sa transversale sur un heading de Ouedraogo. L’égalisation de Gourad sur phase arrêtée n’en était que logique avant la pause.

En seconde période, Ranieri se montrait encore intransigeant devant Rawash, Pasqualino et Carruana. Et si Luingne scorait deux fois en seconde période, les buts étaient logiquement annulés pour faute et hors-jeu.

Au final, Luingne empochait pour la seconde fois d’affilée une bonne unité dans la lutte pour le maintien.